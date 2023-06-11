Emekliye zam yasası: Memur maaşının 22 bin lira yapılmasına yönelik düzenleme için harekete geçildi!

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı.