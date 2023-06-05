TEFE TÜFE Haziran 2023 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama! Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023?

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.



Öte yandan konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün temmuz ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.