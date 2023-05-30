T.C Kimlik sonu 2,4,6,8 olanların parası saat 09:00'da yatırıldı! 16.1 milyon emekliye zil takıp oynatacak müjde verildi!

Emekliler maaşlarını belirli bir bankaya taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler, emekli maaş tutarı, emeklilik süresi ve bankaların belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebiliyor. Son günlerde bazı bankalar emeklilere 10.000 TL'yi aşan miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerine yeni başvuru yapan emekliler, ödemelerini sabah saat 16:00 itibariyle hesaplarında görmeye başlıyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti artırarak emeklilere daha avantajlı teklifler sunmayı teşvik ediyor.