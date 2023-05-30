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    • Ekonomi
    • 31.05.2023 08:52
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    • 31.05.2023 08:52
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    T.C Kimlik sonu 2,4,6,8 olanların parası saat 09:00'da yatırıldı! 16.1 milyon emekliye zil takıp oynatacak müjde verildi!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak çeşitli avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan destek sağlıyor. Promosyon miktarı da bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak ve hangi bankanın size en uygun avantajları sağladığını değerlendirmek önemli olacak. Ödeme miktarları haberimizin devamında kapsamlı bir şekilde yer alıyor.

    Emekliye promosyon müjdesi!

    Emekliler maaşlarını belirli bir bankaya taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler, emekli maaş tutarı, emeklilik süresi ve bankaların belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebiliyor. Son günlerde bazı bankalar emeklilere 10.000 TL'yi aşan miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerine yeni başvuru yapan emekliler, ödemelerini sabah saat 16:00 itibariyle hesaplarında görmeye başlıyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti artırarak emeklilere daha avantajlı teklifler sunmayı teşvik ediyor.

    16.1 MİLYON EMEKLİYE ZİL TAKIP OYNATACAK MÜJDE!

    Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

    Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

    Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.

    QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.

    TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.

        Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.

        Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira arasında değişiyor.

        ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.

        İş Bankası: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş.

        Kuveyt Türk: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor.
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            Küresel diplomaside Erdoğan rüzgârı
            Haberler Ekonomi T.C Kimlik sonu 2,4,6,8 olanların parası saat 09:00'da yatırıldı! 16.1 milyon emekliye zil takıp oynatacak müjde verildi!
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                SON DAKİKA