Milyonlara yeni takvim: 3 Temmuz son tarih! Detaylar belli oldu





GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARINDA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?

Burada bir uzatmaya gidilmedi. Sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Gelir testi yaptıranların eğer hanesindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31 Ağustos'a kadar borçlarını gecikme zamsız ve cezasız ödeyebilecek.