Milyonlara yeni takvim: 3 Temmuz son tarih! Detaylar belli oldu

Vergı, prim, para cezası gibi borçları olanların, EYT kapsamında emeklilik planlayanların yardımına yetişen yapılandırmada Cumhurbaşkanı kararıyla süri uzatımı yapılırken, tarihlere ilişkin detaylar belli oldu. İşte kamuya borcu olanların merak ettiği soruların yanıtları...
HANGİ TARİHLER NASIL DEĞİŞTİ?
Yapılandırmada 31 Mayıs'a kadar olan başvuru süresi 30 Haziran'a uzatılırken, bu tarih resmi tatile rastladığından başvurular 3 Temmuz günü sona erecek. 30 Haziran'a kadar olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Yani 3 Temmuz'a kadar başvuranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti en geç 31 Temmuz'da yatıracak.
Ardından da şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Ayrıca 3 Temmuz'a kadar başvuranlar prim de kazanabilecek. İsteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor.