İş dünyası seçimi yorumladı: Büyük Türkiye'nin Yüzyılı!





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.



Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.