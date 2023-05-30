İş dünyası seçimi yorumladı: Büyük Türkiye'nin Yüzyılı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğiz.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Türk milleti istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, büyük Türkiye'nin yüzyılıdır.
DEİK Başkanı Nail Olpak: İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz yarınların güçlü Türkiye'nin inşa edileceği bir süreç olacaktır.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesini, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten, uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz.