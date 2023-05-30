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    • Ekonomi
    • 31.05.2023 08:58
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    • 31.05.2023 08:58
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    ATM'den para çekenler için gizli tehlike ortaya çıktı! Şifrenizi tuşlarken sakın bunu yapmayın!

    Bankalar vatandaşları bilgilendirme amacıyla ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle kart şifrelerinin ele geçirilmesi veya kartların cihazlarda sıkışması gibi durumların önüne geçmek için alınması gereken önlemler vurgulandı. Bu uyarılar milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı banka ATM'lerinden para çekme işlemlerini güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

    ATM’den para çekenler için yeni tuzak!

    Bankalar müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma amacıyla ATM'lerden para çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Bu önlemler, vatandaşların güvenliğini ve hesap güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bankalar ayrıca insanları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla SMS veya mail yoluyla da önemli uyarılar yapıyor. Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak işlem yapmaları ve bankalarla iletişime geçmeleri dolandırıcılık girişimlerinden korunmaları açısından büyük önem taşıyor.

    Şifrenizi gizli tutun

    Kartınızı kullanırken şifrenizi başkalarıyla paylaşmayın ve gözetim altında tutulmadığından emin olun. Klavye üzerindeki tuşları kapatarak şifrenizi gizleyin.

    Çevrenizde şüpheli bir durum fark ederseniz işlem yapmayın

    ATM'yi kullanırken etrafınızda şüpheli bir durum veya kişi fark ederseniz, işlem yapmaktan kaçının ve durumu yetkililere bildirin.

        ATM kameralarına dikkat edin

        ATM'nin üzerinde veya yanında yer alan kameralara dikkat edin.

        Eğer kamera yerleştirilmesi veya görüntü kalitesinde herhangi bir anormallik fark ederseniz, bu durumu hemen banka yetkililerine bildirin.

        Kart sıkışması durumunda banka yetkililerine başvurun

        Eğer kartınız ATM'de sıkışırsa, başkalarından yardım almadan önce banka yetkililerine başvurun. Onlar size nasıl yardımcı olabileceklerini sağlayacaklardır.

            Kartınızı cihaza sokarken ya da para çekerken ekranı ve kart giriş yuvasını kontrol edin. Herhangi bir şüpheli alet veya yapışkan madde fark ederseniz, kartınızı geri alın ve durumu bankaya bildirin.
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            Haberler Ekonomi ATM'den para çekenler için gizli tehlike ortaya çıktı! Şifrenizi tuşlarken sakın bunu yapmayın!
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