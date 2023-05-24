İşlemi uzayanlara çift ikramiye: Maaşı bekleyenlere 4 bin TL!

EYT yasası kapsamında 1.7 milyon başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak.

Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Tamamlanmasa da en fazla 1 hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" diye konuştu.