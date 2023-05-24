Çocuğu okula giden ailelere 3.000 TL eğitim desteği! Lise ortaokul ilkokul hepsini kapsıyor!

İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla pek çok yardım ödemesi yapılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay sağlanan SED yardımı hakkında bilgiler merak konusu oldu. SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.
3.038 TL'YE YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.
Başvuru sürecinde belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar genellikle gelir belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi gibi belgelerdir. Başvurular, detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmektedir.
MAYIS AYI ÖDEMELERİ YAPILDI
İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla mayısta 561 milyon 123 bin 454 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı.