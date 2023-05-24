Borç barışı uzuyor: 178.3 milyarlık yapılandırma!

Primden öğrenim kredisine, emlak vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes alındıran borçlara yapılandırma imkanında başvuru süresi 1 ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Mayıs'ta sona erecek olan yapılandırma başvuru süresi, 30 Haziran'a çekilecek. Peşin ödemeler ve ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a uzatılacak.





7.6 MİLYONUN BORCU SİLİNDİ

Tarihi borç yapılandırması kapsamında devlete 2 bin liranın altında borcu bulunan 7.6 milyon vatandaşın 4.6 milyar liralık borcu silindi. Geri ödemesi başlayan veya takip için vergi dairesine bildirilen öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zamlarının da üzeri çizildi. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 431 bin kişinin borçlarından 4.5 milyar liralık gecikme zammından vazgeçildi.