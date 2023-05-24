Avrupa'da işten çıkarma dalgası başladı: Tüm sektörlere yayıldı!

Avrupa'da; yüksek enflasyon, artan faizler ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik giderek daha fazla şirketi çalışan sayısını azaltmaya zorluyor. Teknoloji, imalat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalar, son olarak İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketleri BT ve Vodafone'un açıkladığı kararlarla hızlandı.

Vodafone 3 yılda 11 bin kişiyi işten çıkaracağını, BT de 2030'a kadar 40 bin ila 55 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Ayrıca Accenture 19 bin, Ericsson 8 bin 500, Philips 6 bin, SAP 3 bin, Siemens Gamesa 2 bin 900 ve Grifols 2 bin 300 çalışanını çıkaracağını açıkladı.





YERLİ EĞİTİM UÇAKLARI GELİYOR

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ tarafından THY'nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni gerçekleştirildi.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, "Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz" diye konuştu.



HALKBANK 85 YAŞINDA

Esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak aktarmak amacıyla 23 Mayıs 1938'de faaliyetlerine başlayan Halkbank, 85'inci yıldönümünü kutluyor. Yurt içi ve yurt dışındaki hizmet birimi sayısı bin 166'ya, çalışan sayısı ise 27 bine ulaşan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, "Yeni nesil bankacılık ekosisteminin güçlü markalarından biri olarak farklılaşma yolunda kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, yerel ekonomi için değer katma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına odaklandık.

Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin büyüme hedeflerine güçlü katkı sunmak" dedi. KOBİ kredilerinde yüzde 21 pazar payına ulaştıklarını aktaran Arslan, "2021'den beri yürüttüğümüz kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarımızla 190 bin kadına ulaştık ve 41 milyar lira finansal kaynak sağladık. Ayrıca 2022'de yeniden hayata geçirdiğimiz Girişimci Kredileri ile gençlerimize destek olmayı hedefledik. 105 binden fazla girişimcimizin 20 milyar liralık destekten yararlanmasını sağladığımız için mutluluk duymaktayız" diye konuştu.



'YARISI BİZDEN'A 190 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki riskli yapılarımız için 'yarısı bizden, yarısı devletimizden' dedik. Riskli olduğunu düşündüğümüz konutlarımızı, İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde dönüştüreceğiz. İstanbul'da 810 bin bağımsız bölüm için 190 bin başvuru yapıldı" dedi. Kurum ayrıca, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan köy evlerinin görüntülerini paylaşarak, "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız" ifadesini kullandı.