Emeklilere gece yarısı müjde verildi. Parasını çekmeyen ATM'ye koşsun. 7.500 TL ve üstü maaş alanlara kallavi artış geliyor. SSK ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere çeşitli avantajlar sunarak promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan rahatlama sağlıyor. Başvuru süreci ve gerekli belgeler bankalar arasında farklılık gösterebiliyor.