Emeklilere gece yarısı müjde verildi. Parasını çekmeyen ATM'ye koşsun. 7.500 TL ve üstü maaş alanlara kallavi artış geliyor. SSK ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere çeşitli avantajlar sunarak promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan rahatlama sağlıyor. Başvuru süreci ve gerekli belgeler bankalar arasında farklılık gösterebiliyor.
YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI
Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.
Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.