Milyonlarca memura müjde: Kira yardımı başlıyor!





ÖRNEK UYDU KENT KURUYORUZ

Kura başvuruları başlayan Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Proje kapsamında 13 bin konut, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile satılacak. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'yle örnek bir uydu kent uygulaması yapacaklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye katılacak vatandaşların 7 bin 500 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabileceklerini bildirdi. Kurum, Arnavutköy'de yaklaşık 2.5 milyon metrekare alanda, İstanbul'da yaşayan orta gelirlilerin ev sahibi olabileceği bir proje olduğunu söyledi.



TÜRK TELEKOM'A IKI ÖDÜL

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu için geçen yıl gerçekleştirildiği açılış töreniyle tüm dünyadan önde gelen markaların katıldığı Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki ödül aldı. Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun gala gecesi için özel düzenlenen etkinlik, Global Eventex Awards tarafından "Kültür Etkinlikleri" kategorisinde altın ödülle ödüllendirdi. Aynı organizasyon "Görsel İşitsel Kullanım" kategorisinde ise bronz ödül aldı.



GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN OFİS KURULDU

Ticaret Bakanlığınca, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde "Güvenli Ürün Danışma Ofisleri" kuruldu. Bu ofislerde, Bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amaçlanıyor.

GÜNEŞTEN 10 BİN MEGAVAT ENERJİ

Türkiye'nin güneş enerjisinde 16 Mayıs itibarıyla 10 bin megavatı aşan kapasitesi 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü. Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkıyor.