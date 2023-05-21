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    Milyonlarca memura müjde: Kira yardımı başlıyor!

    Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamasının ardından memurlara bir de kira müjdesi geldi. İşte sziler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli Ekonomi haberleri...

    Memura kira yardımı başlıyor

    Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Desteğin detayları da netleşmeye başladı. Seçimlerden sonra gündeme gelecek yasal düzenleme ile memurlara il ve ilçe bazında ayrı ayrı kira yardım olacak. Büyükşehirlerde kira yardımı daha yüksek, küçük şehirlerde ve taşralarda daha düşük yardım olacak. Kira yardımı belli bir oran üzerinden değil tamamen il bazında her il ve her ilçenin kendine göre belli bir rayici üzerinden kira bedeli belirlenecek. Bunun üzerinden kira yardımı yapılacak. Bu arada memurların derece ve kademesine göre de değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.


    SAĞLIKÇI KIYAFETİNE CEZA
    Ticaret Bakanlığı, takviye edici gıda satan bir firmanın reklamlarında "Pandemi ve depremin kahramanları eczacılar ve sağlık çalışanlarına minnetle" ifadelerinden sonra doktor kıyafeti giyen bir kişiye takviye edici gıda pazarlatılmasını "ajitasyon" olarak değerlendirerek, firmaya 1 milyon 388 bin lira idari para cezası kesti. Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda, şikayet konusu ürün tanıtımları ve reklam filmlerinde, Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine atıfta bulunarak ve devamında reklam sloganı ile doktor görünümlü kişiye yer verilerek sağlık çalışanlarının bir reklam enstrümanı olarak kullanıp toplum nezdinde ajitasyon yapılmak istendiğini belirledi. (Barış ŞİMŞEK)



    EYT'LİYE TOPLU MAAŞ
    Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ederken Mart ayında başlayan müracaatlar sonrasında yaklaşık 1 milyon EYT'linin maaşı bağlandı. Mart ayında başvuran EYT'liler için maaş hesabı 1 Nisan'dan itibaren yapılıyor. Böylece bu EYT'lilere hem Nisan ayı farkı hem Nisan aylığı hem de bayram ikramiyesi toplu olarak yatırılıyor. Eğer işlemleri Mayıs ayında tamamlanmışsa bu kez ödenen paraya Mayıs ayı maaşı da ekleniyor. EYT'lilere yapılacak ödemelerde başvuru tarihi esas alınıyor. Bu yüzden hak kaybı olmuyor, toplu ödeme yapılıyor.


        SOĞAN 4 LİRAYA İNDİ
        Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kurusoğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye'nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası'nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak hallere gönderiliyor.



        DEPREMZEDEYE BİLET ÜCRETİ
        İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu genelgeye işaret edildi. Genelgede yer alan talimatlara göre, diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin karşılanması işlemleri kesintisiz devam ediyor. "Yol masraf belgesi" talep eden depremzedeler "https :// tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yapabiliyor. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri karşılanıyor. Kendi imkanlarıyla bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödeniyor. Yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların T.C. kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanıyor.



        ÖRNEK UYDU KENT KURUYORUZ
        Kura başvuruları başlayan Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Proje kapsamında 13 bin konut, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile satılacak. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'yle örnek bir uydu kent uygulaması yapacaklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye katılacak vatandaşların 7 bin 500 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabileceklerini bildirdi. Kurum, Arnavutköy'de yaklaşık 2.5 milyon metrekare alanda, İstanbul'da yaşayan orta gelirlilerin ev sahibi olabileceği bir proje olduğunu söyledi.

        TÜRK TELEKOM'A IKI ÖDÜL
        Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu için geçen yıl gerçekleştirildiği açılış töreniyle tüm dünyadan önde gelen markaların katıldığı Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki ödül aldı. Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun gala gecesi için özel düzenlenen etkinlik, Global Eventex Awards tarafından "Kültür Etkinlikleri" kategorisinde altın ödülle ödüllendirdi. Aynı organizasyon "Görsel İşitsel Kullanım" kategorisinde ise bronz ödül aldı.

        GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN OFİS KURULDU
        Ticaret Bakanlığınca, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde "Güvenli Ürün Danışma Ofisleri" kuruldu. Bu ofislerde, Bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amaçlanıyor.

        GÜNEŞTEN 10 BİN MEGAVAT ENERJİ
        Türkiye'nin güneş enerjisinde 16 Mayıs itibarıyla 10 bin megavatı aşan kapasitesi 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü. Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkıyor.

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