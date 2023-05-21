Milyonlarca memura müjde: Kira yardımı başlıyor!

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Desteğin detayları da netleşmeye başladı. Seçimlerden sonra gündeme gelecek yasal düzenleme ile memurlara il ve ilçe bazında ayrı ayrı kira yardım olacak. Büyükşehirlerde kira yardımı daha yüksek, küçük şehirlerde ve taşralarda daha düşük yardım olacak. Kira yardımı belli bir oran üzerinden değil tamamen il bazında her il ve her ilçenin kendine göre belli bir rayici üzerinden kira bedeli belirlenecek. Bunun üzerinden kira yardımı yapılacak. Bu arada memurların derece ve kademesine göre de değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.
SAĞLIKÇI KIYAFETİNE CEZA
Ticaret Bakanlığı, takviye edici gıda satan bir firmanın reklamlarında "Pandemi ve depremin kahramanları eczacılar ve sağlık çalışanlarına minnetle" ifadelerinden sonra doktor kıyafeti giyen bir kişiye takviye edici gıda pazarlatılmasını "ajitasyon" olarak değerlendirerek, firmaya 1 milyon 388 bin lira idari para cezası kesti. Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda, şikayet konusu ürün tanıtımları ve reklam filmlerinde, Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine atıfta bulunarak ve devamında reklam sloganı ile doktor görünümlü kişiye yer verilerek sağlık çalışanlarının bir reklam enstrümanı olarak kullanıp toplum nezdinde ajitasyon yapılmak istendiğini belirledi. (Barış ŞİMŞEK)
EYT'LİYE TOPLU MAAŞ
Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ederken Mart ayında başlayan müracaatlar sonrasında yaklaşık 1 milyon EYT'linin maaşı bağlandı. Mart ayında başvuran EYT'liler için maaş hesabı 1 Nisan'dan itibaren yapılıyor. Böylece bu EYT'lilere hem Nisan ayı farkı hem Nisan aylığı hem de bayram ikramiyesi toplu olarak yatırılıyor. Eğer işlemleri Mayıs ayında tamamlanmışsa bu kez ödenen paraya Mayıs ayı maaşı da ekleniyor. EYT'lilere yapılacak ödemelerde başvuru tarihi esas alınıyor. Bu yüzden hak kaybı olmuyor, toplu ödeme yapılıyor.