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    • Ekonomi
    • 21.05.2023 18:50
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    • 21.05.2023 18:51
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    4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Tablo A'dan Z'ye değişti! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor!

    Tablo A'dan Z'ye değişti. 4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor. Çalışanların erken emeklilik için belirlenen formüllere dikkat etmeleri önemli oluyor. Her bir sosyal güvenlik kolu için belirlenen prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve emeklilik yaşına ilişkin şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde erken emeklilik fırsatı kaçırılmış oluyor ve emeklilik süresi uzayabiliyor.

    Tablo A’dan Z’ye değişti! 4a 4b 4c’den sigortalı olanlar dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor!

    Erken emeklilik şartları kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emeklilik maaşı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi, ödenen prim miktarı ve emeklilik yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanıyor. Bu faktörler, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) gibi farklı sosyal güvenlik kollarında çalışanlar için de geçerli oluyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.

    6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

    4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.

    Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.

        Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebiliyor. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.

        ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ GERİ ÇEKER

        Askerlik vazifesini yıllar önce tamamlayıp maaşın bağlanacağı günü bekleyenler için askerlik borçlanması hakkı verildi.

        BAŞLANGIÇ TARİHİ KRİTİK!

        Öte yandan emekli maaşınızın bağlanabilmesi için en önemli koşul sigorta başlangıç tarihidir.

        ERKEN EMEKLİLİK HAKKI SAĞLIYOR

        Doğum sonrası çocuk bakımını üstlenen annelere her bir çocuk için 2 yıl hak veriliyor. Bu sayede SSK'lı kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla erken maaş almaya başlıyor.

        Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

            6 yıl erken emeklilik, Türkiye'de doğum borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanan kadınların sahip olduğu bir imkandır. Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum yapan kadınlara her bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması hakkı verir.
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            Haberler Ekonomi 4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Tablo A'dan Z'ye değişti! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor!
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