4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Tablo A'dan Z'ye değişti! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor!

Erken emeklilik şartları kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emeklilik maaşı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi, ödenen prim miktarı ve emeklilik yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanıyor. Bu faktörler, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) gibi farklı sosyal güvenlik kollarında çalışanlar için de geçerli oluyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.
Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.