4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Tablo A'dan Z'ye değişti! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor!

Erken emeklilik şartları kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emeklilik maaşı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi, ödenen prim miktarı ve emeklilik yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanıyor. Bu faktörler, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) gibi farklı sosyal güvenlik kollarında çalışanlar için de geçerli oluyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.