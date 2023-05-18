Otobüs biletleri uçakla yarışıyor! Havayolu ulaşımına talep arttı

Otobüs bileti fiyatlarındaki artış dikkat çekici noktaya geldi. Son dönemde otobüs ile uçak bileti arasındaki fiyat farkı iyice azaldı. Hatta bazı rotalarda ve seferlerde uçağın daha cazip hale geldiği görüldü. Fiyat makasının daralması, zamandan tasarruf sağlayan havayolu ulaşımına talebi artırdı.
20 SAAT YERİNE 105 DAKİKA
Öyle ki; bu hafta sonu İstanbul'dan Erzurum'a gitmek isteyen bir kişi 17-20 saat arası sürecek yolculuk için sefer saatine, rotaya ve şirkete göre 300 ile 700 lira arasında para ödüyor. 1 saat 45 dakikada Erzurum'a uçmak isteyenin ödeyeceği fiyat ise 775 liradan başlıyor. Sabah uçuşlarında da en düşük fiyat 780 lira seviyesinde bulunuyor.
İZMİR VE BODRUM DA AYNI
Yine bu hafta sonu İstanbul'dan İzmir'e otobüsle ulaşım 250 ile 515 lira arasında değişirken, uçak biletleri 576 liradan başlıyor. Otobüsle 479-800 lira arasında fiyatla ulaşılabilen Bodrum'a uçakla gitmek ise 568 liradan başlıyor. Öğlen 580, sabah ise 719 liraya bilet bulunuyor.
ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ
Sektör yetkilileri, "Şu an otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışır bir konumda. Bu durum tüketici alışkanlıklarının değişmesinin de önünü açtı. Yolcular aradaki fiyat farkının çok az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladı" diye konuşuyor.