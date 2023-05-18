Otobüs biletleri uçakla yarışıyor! Havayolu ulaşımına talep arttı





İZMİR VE BODRUM DA AYNI

Yine bu hafta sonu İstanbul'dan İzmir'e otobüsle ulaşım 250 ile 515 lira arasında değişirken, uçak biletleri 576 liradan başlıyor. Otobüsle 479-800 lira arasında fiyatla ulaşılabilen Bodrum'a uçakla gitmek ise 568 liradan başlıyor. Öğlen 580, sabah ise 719 liraya bilet bulunuyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Sektör yetkilileri, "Şu an otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışır bir konumda. Bu durum tüketici alışkanlıklarının değişmesinin de önünü açtı. Yolcular aradaki fiyat farkının çok az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladı" diye konuşuyor.