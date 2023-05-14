Emeklilere yapılacak refah payı artışı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerimiz için de güzel haberi yürüttüğümüz çalışmaları bitirdikten sonra milletimizle paylaşacağız. " ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda gözler refah payı zammına çevrildi. Peki, Emeklilere refah payı ne zaman yatacak? 7.500 TL üstü maaş alan emeklilere refah payı ne zaman verilecek? Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte mi yatacak? İşte detaylar...
Emeklilere refah payı son dakika gelişmeleri merak konusu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik.