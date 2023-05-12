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    Başkan Erdoğan müjde verdi: Memura en az 22 bin TL! 7.500 TL üstü maaş alanlar da sevinecek

    700 bin kamu işçisinin ardından bir müjde de memurlara ve emeklilere geldi. Başkan Erdoğan, ‘En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Memur emeklilerine de artışlar yansıyacak’ dedi.

    Memura en az 22 bin TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin ardından 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine de müjde verdi. Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını açıkladı. Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti. Önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu söyleyen Erdoğan, memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına refah payı artışını getirdiklerini hatırlattı.



    TEMMUZ'A KADAR TAMAM
    Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldığını aktaran Erdoğan, Temmuz'da bir adım daha atacaklarını kaydederek, şöyle konuştu: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

    Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim." Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacağını ifade etti. Erdoğan, "Birinci dereceye gelen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye devam etsinler" dedi.



    'KİRA ARTIŞLARININ ÜZERİNE ÇOK FARKLI GİDECEĞİZ'
    Başkan Erdoğan, gıda ve kira fiyatlarıyla ilgili, "Gıda ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kira artışlarının üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne de öyle yasaklama ile filan geçilemez. Onların çözüm yolları yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert inişler çıkışlar olmasın" dedi.



        DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINA DEVAM
        Erdoğan şunları söyledi: "Dünya yüksek faiz peşinde koşarken 'yatırım yapması gerekenler gelsin' diye faizi düşürdük. Yatırım olursa istihdam olacak. Muhalefetin baskısına boyun eğseydik şimdi çok kötü bir yerde olurduk. Bugün geriye doğru baktığımızda ne kadar isabetli bir karar aldığımızı daha iyi anlıyoruz. Amerika'da yaşanan banka iflasları yüksek faiz riskini ortaya koyuyor. Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları kaldırdık."



        YÜZDE 107 ARTIŞ
        Halen en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 10 bin 600 lira seviyesinde bulunuyor. Lise mezunu, bekar bir hizmetli bu maaşı alıyor. 10 bin 600 liralık ödeme, eş ve çocuk durumuna göre daha da artıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir memur en az 11 bin 848 lira alıyor. En düşük memur maaşının 10 bin 600 liradan 22 bin liraya çıkarılmasıyla en düşük kamu işçisindeki gibi yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkacak.

        En düşük kamu işçisiyle artış eşitlenmiş olacak. Memur emeklilerinde de halen en düşük maaş 7 bin 901 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşın da aynı artışın yansıtılmasıyla 16 bin 395 lira seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. Memur maaşlarındaki artış halen 19 bin 982 lira olan kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.

        SSK VE BAĞ-KUR'LUYA DA VAR
        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylığı 7 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu rakamın üzerinde ücret alan emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir çalışma yapıyoruz. Yeni Meclis'in açılmasıyla yasal düzenleme yapılacak" dedi.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan müjde verdi: Memura en az 22 bin TL! 7.500 TL üstü maaş alanlar da sevinecek
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