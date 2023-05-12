Başkan Erdoğan müjde verdi: Memura en az 22 bin TL! 7.500 TL üstü maaş alanlar da sevinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin ardından 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine de müjde verdi. Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını açıkladı. Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti. Önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu söyleyen Erdoğan, memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına refah payı artışını getirdiklerini hatırlattı.
TEMMUZ'A KADAR TAMAM
Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldığını aktaran Erdoğan, Temmuz'da bir adım daha atacaklarını kaydederek, şöyle konuştu: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim." Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacağını ifade etti. Erdoğan, "Birinci dereceye gelen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye devam etsinler" dedi.
'KİRA ARTIŞLARININ ÜZERİNE ÇOK FARKLI GİDECEĞİZ'
Başkan Erdoğan, gıda ve kira fiyatlarıyla ilgili, "Gıda ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kira artışlarının üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne de öyle yasaklama ile filan geçilemez. Onların çözüm yolları yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert inişler çıkışlar olmasın" dedi.