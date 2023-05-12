Başkan Erdoğan müjde verdi: Memura en az 22 bin TL! 7.500 TL üstü maaş alanlar da sevinecek





YÜZDE 107 ARTIŞ

Halen en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 10 bin 600 lira seviyesinde bulunuyor. Lise mezunu, bekar bir hizmetli bu maaşı alıyor. 10 bin 600 liralık ödeme, eş ve çocuk durumuna göre daha da artıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir memur en az 11 bin 848 lira alıyor. En düşük memur maaşının 10 bin 600 liradan 22 bin liraya çıkarılmasıyla en düşük kamu işçisindeki gibi yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkacak.

En düşük kamu işçisiyle artış eşitlenmiş olacak. Memur emeklilerinde de halen en düşük maaş 7 bin 901 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşın da aynı artışın yansıtılmasıyla 16 bin 395 lira seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. Memur maaşlarındaki artış halen 19 bin 982 lira olan kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA DA VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylığı 7 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu rakamın üzerinde ücret alan emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir çalışma yapıyoruz. Yeni Meclis'in açılmasıyla yasal düzenleme yapılacak" dedi.