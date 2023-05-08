EYT'liye ikramiye yarın yatıyor!





İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul Havalimanı, 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama bin 446 uçuşla Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre; İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 314 uçuşla Amsterdam, bin 272 uçuşla Londra Heathrow, bin 245 uçuşla Paris-Charles de Gaulle ve bin 194 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

TAŞIMACILIK OSCAR'INI KAZANDI

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği; ağır yük ve proje taşımacılığı sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği'nin ESTA Awards of Excellence Ödülleri'nde, Telescopic Cranes Lifting Capacity ≤ 120 Ton kategorisinde mükemmellik ödülüne layık görüldü. CEO Abdullah Altunkum; "Geçtiğimiz yıl Heavy Lift Awards ödülüne layık görülürken, bu yıl da ESTA Ödülleri'nde finale kalmanın ve bu ödüle layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



1 AYDA BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

Akçansa, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ta başlattığı 'Benim Mahallem' projesi ile çocuklara destek veriyor. Nisan ayında uzman psikologlar tarafından 5-18 yaş arası bin çocuğa verilen psikolojik ve sosyal içerikli eğitimlerin yanında, onların ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel aktiviteler de gerçekleştirildi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "TOÇEV iş birliğinde sürdürdüğümüz Benim Mahallem projemiz ile bölgedeki çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmak için sahada el ele, gönül gönüleyiz" diye konuştu.

32 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mart'ta bin 427 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 425 yatırım teşvik belgesine ise tamamlama vizesi verildi.

13 ŞİRKETE LİSANS

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 13 şirkete lisans verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, doğalgaz piyasasında 1 şirkete depolama lisansı verildi. Petrol piyasasında ise 1 şirket ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirket de iletim lisansı aldı.



OTOMOTİV İHRACATI GAZA BASTI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Nisan ayında da en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 2.7 milyar dolar ihracat yapan otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. OİB Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak ilk 4 ayda yüzde 11 artışla 11.3 milyar dolar ihracata imza attık. Nisan'da binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artış kaydettik. En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımızda düşüş olsa da, Fransa'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 19 gibi önemli oranda artış kaydettik" dedi.