Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    EYT'liye ikramiye yarın yatıyor!

    Geçen ay emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan, maaş başlangıç tarihi 30 Nisan’dan önce olan EYT’lilere bayram ikramiyesi yarın ödenecek. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    EYT’lilere ikramiye ödeniyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan'da tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisan'da gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek.



    114 MİLYAR TL ÖDENDİ
    Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ayrı ayrı 2 bin lira alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT'li kapsamında emekli olanlar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon kişi yararlanıyor.
    Emeklilere 2018'den bugüne 114 milyar lira ikramiye ödendi. SGK'dan yapılan açıklamada, "Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan aralığında ödendi. Nisan ayı içinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek" denildi.



    'İŞ'TE AVRUPA KRİZİ
    Avrupa'da, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon ve artan faizler özel tüketimi olumsuz etkileyerek ekonomiyi yavaşlatırken; kıtadaki pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.

    Avrupalı şirketlerden art arda gelen 'işçi çıkarma' haberleri, Avrupa ekonomilerinde endişe yaratıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, yavaşlayan ekonomik büyüme, tedarik kısıtları ve enflasyon istihdamın geleceği için en büyük riski oluşturuyor.

        TURİST AKINI
        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da turizm hareketlendi. Bu hareketlilik ziyaretçi sayısında kendisini gösterdi. Nisan ayında Kapadokya bölgesini tam 429 bin 142 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        2019'un Nisan ayında 360 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeyi, Nisan 2021'de 74 bin 458, Nisan 2022'de 247 bin 459 turist gezmişti. Açıklanan verilere göre, Kapadokya'da 2022 yılının aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı.



        İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
        İstanbul Havalimanı, 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama bin 446 uçuşla Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre; İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 314 uçuşla Amsterdam, bin 272 uçuşla Londra Heathrow, bin 245 uçuşla Paris-Charles de Gaulle ve bin 194 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

        TAŞIMACILIK OSCAR'INI KAZANDI
        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği; ağır yük ve proje taşımacılığı sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği'nin ESTA Awards of Excellence Ödülleri'nde, Telescopic Cranes Lifting Capacity ≤ 120 Ton kategorisinde mükemmellik ödülüne layık görüldü. CEO Abdullah Altunkum; "Geçtiğimiz yıl Heavy Lift Awards ödülüne layık görülürken, bu yıl da ESTA Ödülleri'nde finale kalmanın ve bu ödüle layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        1 AYDA BİN ÇOCUĞA ULAŞTI
        Akçansa, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ta başlattığı 'Benim Mahallem' projesi ile çocuklara destek veriyor. Nisan ayında uzman psikologlar tarafından 5-18 yaş arası bin çocuğa verilen psikolojik ve sosyal içerikli eğitimlerin yanında, onların ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel aktiviteler de gerçekleştirildi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "TOÇEV iş birliğinde sürdürdüğümüz Benim Mahallem projemiz ile bölgedeki çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmak için sahada el ele, gönül gönüleyiz" diye konuştu.

        32 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mart'ta bin 427 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 425 yatırım teşvik belgesine ise tamamlama vizesi verildi.

        13 ŞİRKETE LİSANS
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 13 şirkete lisans verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, doğalgaz piyasasında 1 şirkete depolama lisansı verildi. Petrol piyasasında ise 1 şirket ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirket de iletim lisansı aldı.

        OTOMOTİV İHRACATI GAZA BASTI
        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Nisan ayında da en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 2.7 milyar dolar ihracat yapan otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. OİB Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak ilk 4 ayda yüzde 11 artışla 11.3 milyar dolar ihracata imza attık. Nisan'da binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artış kaydettik. En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımızda düşüş olsa da, Fransa'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 19 gibi önemli oranda artış kaydettik" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Ekonomi EYT'liye ikramiye yarın yatıyor!
            loading
            SON DAKİKA