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    Emeklilikte 1261 gün kuralı değişiyor! Bağ-Kur'lular için neler gelecek? Kısmi emeklilikte de prim azalacak mı?

    1 milyon küçük esnafa prim müjdesi büyük sevinç yarattı. Altyapısı tamamlanan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesi, 3.5 yıl kuralını değiştirecek. Kısmi emeklilikte de prim indirimi gündemde...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Emeklilikte 1261 gün kuralı değişiyor

    Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Esnafa prim reformu ve emekli aylığına yansımaları başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



    Prim gün sayısının 7200'e düşürülmesine yönelik düzenlemenin takvimi netleşti mi?
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyecek modele ilişkin yasal çalışmanın altyapısını hazırladı. Seçimlerin ardından yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemeyle SSK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 günlük (5 yıllık süre) fark son bulacak.



    Yapılacak düzenlemeyle kısmi emeklilikte gerekli prim gün sayısı da değişir mi?
    Bugünkü sistemde SSK'lı olanlardan 25 yıllık sigorta süresini tamamlayan, 60 yaşını dolduranlar 4500 gün primle yaştan (kısmi) emekli olabiliyor. Bağ- Kur'lular ise en az 5400 gün prim ödemeleri durumunda kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle birlikte kısmi emeklilikteki bu ayrım da son bulacak. Küçük esnaf için de prim gün sayısı 4500'e düşecek.



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    Prim düzenlemesiyle emeklilikte statü ayrımı da son bulacak mı?
    2008'den önce sigortalı olanların emeklilik kurumu belirlenirken son 7 yıllık (2530 gün) fiili hizmet süresi dikkate alınıyor. Bu sürenin yarısının 1 fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Örneğin; sigortalı hem Bağ- Kur'lu hem SSK'lı olarak çalıştıysa aylığı son 7 yılda en fazla sigorta yatırılan statüden aylık bağlanıyor. Yeni düzenlemeyle 3.5 yıl (1261 gün) kuralı sona erecek. Az primle emekli maaşına kavuşulacak.



        1 Ekim 2008 sonrası için de aynı durum söz konusu mu?
        Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıla değil, çalışma yaşamının tamamında ödenen sigorta primlerinin en fazla hangi statüde yatırıldığına bakılıyor.



        Son çalıştığım işyerinde kazancımın yüksek olması emekli aylığımı artırır mı?
        Emekli aylığı bağlanırken prim günü, aylık bağlama oranı, prime esas kazanç tutarı gibi birçok parametre dikkate alınıyor. 2000 yılından sonra işe başlayanların yüksek emekli aylığına hak kazanması için prim gününü artırması, yüksek kazanç bildirmesi gerekiyor.



        Emeklilik için gerekli eksik prim gününü tamamlarken sigorta kolu önem taşıyor mu?
        İsteğe bağlı sigortada son 7 yıl önem taşıyor. Son 7 yılda isteğe bağlı sigorta primleri 1260 günü geçerse SSK yerine Bağ-Kur statüsünden emekli olunuyor. Borçlanma ise doğum, askerlik yapılan tarihteki statü veya son çalışılan sigortalılık süresine ekleniyor. Borçlanma sürelerini SSK'ya dâhil etmek için borçlanmanın ya bu statü ile çalışırken ya da SSK'lı çalışma sonrası ancak Bağ-Kur'lu olmadan önce yapılması gerekiyor.

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        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Ekonomi Emeklilikte 1261 gün kuralı değişiyor! Bağ-Kur'lular için neler gelecek? Kısmi emeklilikte de prim azalacak mı?
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