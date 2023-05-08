Emeklilikte 1261 gün kuralı değişiyor! Bağ-Kur'lular için neler gelecek? Kısmi emeklilikte de prim azalacak mı?





Emeklilik için gerekli eksik prim gününü tamamlarken sigorta kolu önem taşıyor mu?

İsteğe bağlı sigortada son 7 yıl önem taşıyor. Son 7 yılda isteğe bağlı sigorta primleri 1260 günü geçerse SSK yerine Bağ-Kur statüsünden emekli olunuyor. Borçlanma ise doğum, askerlik yapılan tarihteki statü veya son çalışılan sigortalılık süresine ekleniyor. Borçlanma sürelerini SSK'ya dâhil etmek için borçlanmanın ya bu statü ile çalışırken ya da SSK'lı çalışma sonrası ancak Bağ-Kur'lu olmadan önce yapılması gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN