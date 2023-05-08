Dolandırıcıların vurgun için yeni yöntemi!

Vatandaşın cebine göz diken dolandırıcılar her yolu deniyor. Özellikle internet ve telefon yoluyla dolandırıcılıklar ön sırayı alıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu. Telefonla ulaştıkları kişileri 'Hayat sigortası borcunuz var. Ödemezseniz tüm varlıklarınıza icra gelecek' yalanıyla dolandıran bir suç şebekesi çökertildi.





Dolandırıcılara 1.7 milyon lirasını kaptıran N.T. adlı vatandaşın başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişilik suç örgütüne Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 3 ay süren takibin ardından suç örgütünün elebaşı olduğu öğrenilen Selim D.'nin, İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak şebekesini buradan yönetip vatandaşları da kurduğu sistemle dolandırdığını belirledi. Mağdurlardan 17 kişiye ulaşan polisler, şüphelilerin aynı yöntemle yurt genelinde 61 vatandaşı 5 milyon liradan fazla dolandırdığını tespit etti.



BUNLARA DİKKAT!

-Arayan kişinin dolandırıcı olup olmadığının anlaşılmasının en kolay yolu, sizden resmi olmayan yöntemlerle para istemeleridir.



-Telefon ile istenen kimlik, hesap, kredi/banka kartı ve şifre bilgilerini karşı tarafla hiçbir şekilde paylaşmayın.



-Katılmadığınız bir kampanya, yaptırmadığınız bir sigorta için ödül kazanmak ya da borçlu olmak mümkün değil.