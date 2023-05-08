Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.05.2023 11:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2023 12:09
    ABONE OL

    700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

    700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Salı günü hükümet ile sendikalar dördüncü kez bir araya gelecek. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması. Nihai görüşmenin yapılacağı toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını duyuracak. Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kamu işçisine yapılacak zam belli oluyor

    700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Recep Erdoğan, kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının yarın açıklanacağını duyurdu.

    İŞÇİNİN BEKLENTİSİ YÜZDE 45 ZAM
    Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

    İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

    BAŞKAN ERDOĞAN YARIN DUYURACAK
    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

        Yarın kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının da açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin tekrar gözden geçirileceğini açıkladı.

        Erdoğan, şunları kaydetti:
        Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."

        DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
        Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

            Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz
            Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
                loading
                SON DAKİKA