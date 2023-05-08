700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Erdoğan, şunları kaydetti:

Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."