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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 10:25
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    • 05.05.2023 10:32
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    700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Gözler saat 14:00'te

    Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14'te bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Gözler saat 14:00’te

    Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14'te bir araya gelecek.

    FARK ÖDENECEK
    1 Mayıs'a kadar imzalanması beklenen toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi de yapılacak.

    TAZMİNATA FARKLI HESAP
    Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, gelecek yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi tarafı ayrıca bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyor.

        Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talep listesinde yer alıyor.

        İKRAMİYE DE MASADA
        Türk-İş ve Hak-İş, bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediyor. Görüşmeler devam ederken, taraflar toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağladı.

        Bu kapsamda işçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.
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        Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Gözler saat 14:00'te
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