700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Gözler saat 14:00’te

Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14'te bir araya gelecek.
FARK ÖDENECEK
1 Mayıs'a kadar imzalanması beklenen toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi de yapılacak.
TAZMİNATA FARKLI HESAP
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, gelecek yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi tarafı ayrıca bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyor.