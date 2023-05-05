700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Gözler saat 14:00’te

TAZMİNATA FARKLI HESAP

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, gelecek yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi tarafı ayrıca bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyor.