FED faiz artırırsa ne olur? FED FAİZ KARARI MAYIS 2023 | FED kararı sonrası altın, dolar, euro son durum ne olur? Son 16 yılın...

Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son olarak mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselttiğini açıklamıştı. İşte Mayıs ayı FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Mayıs ayı Fed toplantısı sonrası bankanın 25 baz puan faiz artırımı yaparak patikayı yüzde 5,00-5,25 çekmesi ve faiz artırım sürecini sonlandırması bekleniyor. Öte yandan artık Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı konusu piyasalarda daha güçlü dillendirilmeye başladı.
ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş FED sonrası altın fiyatları hakkında tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle birçok kişi bozdurmaya karar verdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşların altın yatırımlarını bozdurmamasına yönelin önemli uyarılarda bulundu.
FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının sert dalgalanmalar olcak. açıkladı. Faiz artışlarının durması halinde altın fiyatları yeniden artış gösterecek.