FED faiz artırırsa ne olur? FED FAİZ KARARI MAYIS 2023 | FED kararı sonrası altın, dolar, euro son durum ne olur? Son 16 yılın...

FED SÜRPRİZ YAPAR MI?

Bir kısım ekonomist resesyon endişeleri nedeniyle ve banka krizleri nedeniyle Fed'in bu toplantı da faizi pas geçerek, artırım sürecini sonlandırabileceği yönünde görüş bildirdi. Fed'in Nisan ayı faiz karar metninde faizi 25 baz puan artırması sonrası 2023 yılı içerisinde bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi.