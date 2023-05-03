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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 09:12
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    • 03.05.2023 09:12
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    FED faiz artırırsa ne olur? FED FAİZ KARARI MAYIS 2023 | FED kararı sonrası altın, dolar, euro son durum ne olur? Son 16 yılın...

    2 Mayıs itibariyle başlayan FED toplantısının bugün yani 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Fed kararı için tüm gözler ABD'ye çevrildi. Özellikle en sık aratılanlar arasında FED faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur sorusu yer alıyor. Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları banka iflasları ve resesyon endişeleri nedeniyle merak edildi. İşte FED faiz kararı sonrası tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    FED faiz artırırsa ne olur? FED sonrası altın fiyatları...

    Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son olarak mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselttiğini açıklamıştı. İşte Mayıs ayı FED faiz kararı...

    FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

    Mayıs ayı Fed toplantısı sonrası bankanın 25 baz puan faiz artırımı yaparak patikayı yüzde 5,00-5,25 çekmesi ve faiz artırım sürecini sonlandırması bekleniyor. Öte yandan artık Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı konusu piyasalarda daha güçlü dillendirilmeye başladı.

    ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

    Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş FED sonrası altın fiyatları hakkında tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle birçok kişi bozdurmaya karar verdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşların altın yatırımlarını bozdurmamasına yönelin önemli uyarılarda bulundu.

    FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının sert dalgalanmalar olcak. açıkladı. Faiz artışlarının durması halinde altın fiyatları yeniden artış gösterecek.

        FED SÜRPRİZ YAPAR MI?

        Bir kısım ekonomist resesyon endişeleri nedeniyle ve banka krizleri nedeniyle Fed'in bu toplantı da faizi pas geçerek, artırım sürecini sonlandırabileceği yönünde görüş bildirdi. Fed'in Nisan ayı faiz karar metninde faizi 25 baz puan artırması sonrası 2023 yılı içerisinde bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi.

        FED FAİZİ ARTARSA NE OLUR?

        FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

        FED FAİZİ DÜŞERSE NE OLUR?

        FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır.

        MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Mayıs ayı Fed faiz kararı ise 3 Mayıs'ta Jerome Powell tarafından açıklanacak.

            FED MART AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ!

            Fed Mart ayında faiz yükseltme kararı vermişti. Mart ayı Fed faiz kararı 4,75 seviyesinden 5,00 seviyesine yükselmişti.

            MAYIS AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

            Geçtiğimiz ayki faiz kararı da göz önüne alındığında Mayıs ayı Fed faiz kararında 25 baz puan artırımı yapılacağı tahmin ediliyor.

            2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

            21-22 Mart

            2-3 Mayıs

            13-14 Haziran

            25-26 Temmuz

            19-20 Eylül

            31 Ekim - 1 Kasım

            12-13 Aralık
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            Haberler Ekonomi FED faiz artırırsa ne olur? FED FAİZ KARARI MAYIS 2023 | FED kararı sonrası altın, dolar, euro son durum ne olur? Son 16 yılın...
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