Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek? 7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Meclis'e geldi mi?

Bayram açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu çalışmanın temeli daha önceye dayanıyor. EYT yasası çıkmadan önce sayın Cumhurbaşkanı buna dair bir bilgilendirme yapmıştı. 'Biz bütün emeklilik kollarını kapsayan geniş bir düzenlemeyi hayata sokacağız' demişti.

'EMEKLİ SANDIĞI'NDA İNDİRİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Bu aslında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nın birleştirilmesi niteliğinde olabilir. Emekli Sandığı'nı ayırmak lazım. Kesintisiz bir çalışmayı öngörüyor. 25 yıllık bir çalışma. Emeklilik Sandığı'nda Bağ-Kur ve SSK'daki gibi çalışmaya devam etmeme gibi bir durum yok. Kesintisiz bir çalışma hayatıdır. O nedenle Emekli Sandığı'nda 9 bin günden indirim olacağını düşünmüyorum. Asıl sorun SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitsizliği.