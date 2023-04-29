Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne 8 bini lisans mezunu olmak üzere 10 bin öğrenci alınacak!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alınacak öğrenci adayları için ön başvuru süreci 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, aday belirleme ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı KPSS'nin birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan 10 bin öğrenci alınacak. Sınav takvimi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim görenlerin polis memuru olarak atamaları yapılacak.

ENFLASYON TEK HANEYE GERİLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu öngördükleri şekilde düşürmeye başladıklarını belirterek, "Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. İnşallah Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yüzde 50'lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız" dedi. Tüketici Güven Endeksi'nin 87.5 ile salgın öncesi seviyelerin üzerine yükseldiğini belirten Nebati, ihracatın Mart 2023 itibarıyla yıllık olarak 255.7 milyar dolara çıktığını söyledi.



'FİNANS BULUT' HİZMETİ BAŞLADI

Turkcell, finans şirketlerine 'Finans Bulut' hizmeti vermeye başladı. Finans Bulut'un, finans kuruluşlarına yüksek güvenlikli bir bulut altyapısı sağladığını, düşük maliyet sunduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şu bilgiyi verdi: "Türkiye'nin ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikası'na sahip ilk ve tek servis sağlayıcısıyız. Finans Bulut ile yerli teknolojiye katkı anlayışıyla yönettiğimiz dünya standartlarındaki veri merkezlerimizi, Türkiye'nin finans sektöründeki şirketlerinin altyapılarını güçlendirmek için konumlandırıyoruz."