Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne 8 bini lisans mezunu olmak üzere 10 bin öğrenci alınacak!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alınacak öğrenci adayları için ön başvuru süreci 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, aday belirleme ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı KPSS'nin birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan 10 bin öğrenci alınacak. Sınav takvimi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim görenlerin polis memuru olarak atamaları yapılacak.
ENFLASYON TEK HANEYE GERİLEYECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu öngördükleri şekilde düşürmeye başladıklarını belirterek, "Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. İnşallah Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yüzde 50'lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız" dedi. Tüketici Güven Endeksi'nin 87.5 ile salgın öncesi seviyelerin üzerine yükseldiğini belirten Nebati, ihracatın Mart 2023 itibarıyla yıllık olarak 255.7 milyar dolara çıktığını söyledi.
'FİNANS BULUT' HİZMETİ BAŞLADI
Turkcell, finans şirketlerine 'Finans Bulut' hizmeti vermeye başladı. Finans Bulut'un, finans kuruluşlarına yüksek güvenlikli bir bulut altyapısı sağladığını, düşük maliyet sunduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şu bilgiyi verdi: "Türkiye'nin ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikası'na sahip ilk ve tek servis sağlayıcısıyız. Finans Bulut ile yerli teknolojiye katkı anlayışıyla yönettiğimiz dünya standartlarındaki veri merkezlerimizi, Türkiye'nin finans sektöründeki şirketlerinin altyapılarını güçlendirmek için konumlandırıyoruz."
81 BİN 108 SAĞLIKÇI KADRODA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını kaydetti. Bakan Koca, şu paylaşımı yaptı: "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."
KREDİ DÜZENLEMESİ
BDDK, elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerinde güncellemeye gitti. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.
'İŞ'TE TOGG ETKİSİ
Türkıye'nin yerli otomobili TOGG'la birlikte popüler meslek listesi de değişti. Türkiye İş Kurumu'nun İşgücü Araştırması'na göre, yazılım mühendisi, elektrikli otomobil ustası, elektrikli araç tamir bakımcısı, otomotiv elektrikçisi, otomotiv elektronik ve yazılım uzmanları ön plana çıktı. İŞKUR'un 80 bin işyerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, en çok açık iş olan mesleklerin başında yazılım geliştirici, bilgisayar mühendisi geldi.
GELİN ARABASI OLDU
Bursa'da Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın Gemlik'te bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'e Togg'u gelin arabası yapacağı sözü yerine getirildi. Düğün günü geldiğinde Habibe Fatma- Hüseyin Özdemir çifti için süslenen Togg gelin arabası oldu.