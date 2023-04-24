NGS Akkuyu’da yakıt dönemi devreye alınıyor! Türkiye’den tarihe geçecek adım!

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte, santralin tüm ünitelerinin temeli atıldı, çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden sürdüğü projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı.
NÜKLEER YAKIT DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de çalışmalar, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla ivme kazandı.