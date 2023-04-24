Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalar verecek?

Graintürk Tarım hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Borsada birçok şirket halka arz işlemi yapıyor ve talep topluyor. Graintürl halka arz işlemlerinin talep toplama sürecinin detayları açıklandı. Peki, Graintürk Tarım halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?
Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak.