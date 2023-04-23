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    TOGG'un yedek parçası Gemlik'ten

    Türkıye'nin otomobili Togg yollardaki yerini aldı. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı. Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor.

    TOGG’un yedek parçası Gemlik’ten

    Türkıye'nin otomobili Togg yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı. Togg hafif hasar aldı. Bir otomobilden çok teknolojik akıllı bir cihaz olan Togg'un hasar ve arıza durumunda uzman ellerce bakılması gerekiyor. Servis hizmetleri ise BoshCar tarafından sağlanacak. Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor. Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor. BoschCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.

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    Haberler Ekonomi TOGG'un yedek parçası Gemlik'ten
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