Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da açılıyor! 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşecek

'Türkiye'nin Mega Projeleri' arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. 26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı hat, Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate düşürecek.
Ankara ile Yozgat arasındaki seyahat süresi de hat ile 1 saate inecek. Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplamda 8 durağı olan hattın maliyetinin 10 milyar lira olduğu öğrenildi. Hattın eğitim, turizm ve sanayi alanında da katma değer sağlaması hedefleniyor. Fatmanur AKKİŞİ
AFET SİGORTASI GELİYOR
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından gelen hasar ihbarı 475 bini geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmalarının yaygınlaştırılacağı vurgulanıyor.
Yeni dönemde zorunlu deprem sigortasının yerini DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan 'zorunlu afet sigortası' alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek. Ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak. Hazal ATEŞ
İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI
İstanbul Havalimanı'nda önceki gün gerçekleşen bin 460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı'nda önceki gün dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti. Açıklamada bayram arifesi olan dün de 220 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ettiği belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda, daha önce en fazla uçuş bin 422 ile 8 Temmuz 2022'de gerçekleştirilmişti.