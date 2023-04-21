Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da açılıyor! 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşecek

    Hızlı tren hatları tüm Anadolu’da yaygınlaşmaya devam ediyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını 26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. İşte sizler için derlediğimiz 21 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Ankara-Sivas 2 saate iniyor

    'Türkiye'nin Mega Projeleri' arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. 26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı hat, Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate düşürecek.

    Ankara ile Yozgat arasındaki seyahat süresi de hat ile 1 saate inecek. Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplamda 8 durağı olan hattın maliyetinin 10 milyar lira olduğu öğrenildi. Hattın eğitim, turizm ve sanayi alanında da katma değer sağlaması hedefleniyor. Fatmanur AKKİŞİ

    AFET SİGORTASI GELİYOR
    Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından gelen hasar ihbarı 475 bini geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmalarının yaygınlaştırılacağı vurgulanıyor.

    Yeni dönemde zorunlu deprem sigortasının yerini DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan 'zorunlu afet sigortası' alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek. Ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak. Hazal ATEŞ

    İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI
    İstanbul Havalimanı'nda önceki gün gerçekleşen bin 460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı'nda önceki gün dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti. Açıklamada bayram arifesi olan dün de 220 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ettiği belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda, daha önce en fazla uçuş bin 422 ile 8 Temmuz 2022'de gerçekleştirilmişti.



        TURİZMCİ BAYRAM YAPTI
        Tabiatın kalbi' olarak nitelendirilen Bolu'daki otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezinde ve Abant'ta bulunan oteller, bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, özellikle, İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilcinin bölgeye geldiğini belirterek, "Bolu'da 9 bin 500-10 bin yatak kapasitemiz var. Günübirliklerle en az 50 bin kişiyi bekliyoruz Bolu'ya" ifadelerini kullandı.



        AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM
        Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrolün fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıtta çifte indirim getirdi. Benzin grubuna 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi. Ham petrol fiyatları stokların azaldığını gösteren verilere rağmen ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleriyle düşüşünü sürdürdü. Petrol fiyatları son 4 günde üçüncü kez düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı 82 doların altına geriledi.



        DENİZLERE DE 'DUTY FREE' KURULUYOR
        Ticaret Bakanlığı, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurt dışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için denizlerde de gümrüksüz satış uygulaması olan 'duty free' (vergisiz alışveriş) sistemini devreye alıyor. İstanbul Boğazı'nda bir adet, Çanakkale Boğazı'nda bir adet olmak üzere toplam iki adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilecek. Barış ŞİMŞEK

        VATANDAŞ TARIM KREDİ'YE AKIN ETTİ
        Ramazan ayı başında bir ay boyunca başta temel gıda ve temizlik olmak üzere 900 temel üründe fiyat sabitleyerek vatandaşa rahat bir nefes aldıran Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin kampanyasını 1 ay daha uzatması bayram alışverişlerinde tüketicinin yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, fiyatların sabitlenmesinden memnun. Nuray Seğmen: "Sağlıklı gıdaya uygun fiyattan ulaşabiliyoruz." Derya Apalak: "Temel ihtiyaçlarımı ve bayram alışverişimi yaptım." Ahmet Kesenci: "Fiyat sabitlemesi rahatlattı, devletimize teşekkür ederim." Rana BÜYÜKTAŞ

        DEPREMZEDELERE EĞİTİM BURSU
        QNB Finansbank, 'depremden etkilenen çocukların eğitim hayatları yarıda kalmasın' diyerek, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 36 milyon liralık Minik Eller Büyük Hayaller Eğitim Bursu'nu hayata geçirdi. Genel Müdür Ömür Tan, "Sağlayacağımız fonla her yıl ortalama 350 adet öğrenci olacak şekilde toplam 2 bin 400 adet burs vereceğiz. Her eğitim kademesinden çocukların yanındayız" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
        Haberler Ekonomi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da açılıyor! 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşecek
            loading
            SON DAKİKA