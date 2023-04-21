Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da açılıyor! 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşecek





DENİZLERE DE 'DUTY FREE' KURULUYOR

Ticaret Bakanlığı, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurt dışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için denizlerde de gümrüksüz satış uygulaması olan 'duty free' (vergisiz alışveriş) sistemini devreye alıyor. İstanbul Boğazı'nda bir adet, Çanakkale Boğazı'nda bir adet olmak üzere toplam iki adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilecek. Barış ŞİMŞEK

VATANDAŞ TARIM KREDİ'YE AKIN ETTİ

Ramazan ayı başında bir ay boyunca başta temel gıda ve temizlik olmak üzere 900 temel üründe fiyat sabitleyerek vatandaşa rahat bir nefes aldıran Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin kampanyasını 1 ay daha uzatması bayram alışverişlerinde tüketicinin yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, fiyatların sabitlenmesinden memnun. Nuray Seğmen: "Sağlıklı gıdaya uygun fiyattan ulaşabiliyoruz." Derya Apalak: "Temel ihtiyaçlarımı ve bayram alışverişimi yaptım." Ahmet Kesenci: "Fiyat sabitlemesi rahatlattı, devletimize teşekkür ederim." Rana BÜYÜKTAŞ



DEPREMZEDELERE EĞİTİM BURSU

QNB Finansbank, 'depremden etkilenen çocukların eğitim hayatları yarıda kalmasın' diyerek, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 36 milyon liralık Minik Eller Büyük Hayaller Eğitim Bursu'nu hayata geçirdi. Genel Müdür Ömür Tan, "Sağlayacağımız fonla her yıl ortalama 350 adet öğrenci olacak şekilde toplam 2 bin 400 adet burs vereceğiz. Her eğitim kademesinden çocukların yanındayız" dedi.