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    Aileye 6 adımda koruma: Evlenenlere de müjde!

    Aile Koruma Kalkanı programı ile hükümet her haneye maddi destekte bulunurken kadınlar için erken emeklilik formülleri uygulanacak. Evlenenler de desteklenecek. İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan tarihli ekonomi haberleri...

    Aileye 6 adımda koruma

    Seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı hem ailenin korunması, hem ailenin kurulması hem de dezavantajlı kesimlerin destekl enmesini sağlayacak. Altı adımda yürüyecek sistem şu ana hatlardan oluşuyor:

    1- AİLELERE GELİR DESTEĞİ:
    Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek.

    2- HER AiLEYE EN AZ BİR SİGORTALI:
    Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak. Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak.

    3- EV KADININA PRİM DESTEĞİ:
    İsteğe bağlı sigorta yaptıracak olan ev kadınlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Yılda 12 bin lirayı geçen destek sayesinde kadınlar kolay emekli olabilecek. Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

    4- ANNELERE ESNEK EMEKLİLİK:
    Çocuk sahibi olan ev kadınları prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek.

        5- ÇALIŞAN ANNEYE ESNEK ÇALIŞMA:
        Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek.

        6- EVLENENE FAİZSİZ DESTEK:
        Evlenecek olanlar için 150 bin liralık faizsiz destek kredisi sağlanacak. Kredi 48 ay vadeli olacak ve 24 ay ödemesiz olarak uygulanacak.



        REKAB'ET' DEVREYE GİRDİ
        Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Uzmanlar, büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu. Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Rekabet Kurumu, yaklaşık 1 yıl önce de benzer bir inceleme gerçekleştirmişti. Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.



        HAFİF PARA OTOMATA TAKILDI
        Darphane artan maliyetlerin ardından para basımında kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranlarını değiştirdi. Tasarruf sağlanırken paraların ağırlık ve kalınlığı oynadı. Metal paradaki değişiklik otomatları etkiledi. Birçok otomat çalışmayınca vatandaş da firmalar da zor durumda kaldı. Otomatin verdiği para üstü tekrar kullanılmayınca bazı dolaplara 'Sahte para veriyor' yazısı yazıldı. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise, "Bankaların bankamatiklerinde böyle bir sıkıntı yok. Zaten otomat üreticilerine de Merkez Bankası yeni paraları gönderiyor ve 'Otomatlarınızı buna göre düzenleyin' diyor. Şayet bunlar düzenlememişse böyle sıkıntı yaşanabilir" dedi.



            TATİLE TRENLE GİDİLECEK
            Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Süper hızlı tren 350 km hız yapacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika olacak" dedi. Karaismailoğlu, hızlı tren projesi ile İstanbul- Antalya arasının ise 5 saate ineceği müjdesini verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasını hızlı trenle 3 buçuk saatte gideceğiz, 2 buçuk yıl sonra bitecek. Ankara-Sivas hattımızı 1 hafta sonra açıyoruz. 26 Nisan'ı hedefledik. Dünyanın mega projelerinden biri. Maliyet değeri 70 milyar TL. 2 saatte Ankara'dan Sivas'a gidecek. Hızlı tren faklı bir konfor. Bu konforu yurdumuza yaymak için çalışıyoruz" diye konuştu.

            VAKIFBANK 69 YAŞINDA
            1954'te kurulan VakıfBank, 69'uncu yaşını çeşitli etkinliklerle kutladı. 1.7 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara ve İstanbul'da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende bine yakın VakıfBanklı buluştu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 69 yıl önce, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan bankanın, kısa sürede toplumun her kesimini kucakladığını bildirdi.

            İHRACATIN KRALI DOMATES
            Batı Akdeniz Bölgesi'nin 100 günlük ihracatında, domates yüzde 33 artış ve 115 milyon 834 bin dolar gelirle sanayiden madene tüm sektör ve ürünleri geride bıraktı. İkinci sıradaki biber yüzde 47 artışla, 89 milyon doları aştı. İki ürün yaklaşık 756 milyon dolarlık toplam ihracatın yüzde 29'unu, yaş meyve sebze sektörünün ise yüzde 68'ini oluşturdu.

            KAÇAK YABANCIYA AĞIR CEZA
            Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Beyazıt Ablay, kayıt dışı istihdamı engellemek için kentte 96 denetmenle incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilirse SGK olarak para cezası uygulanıyor, işverenin prim teşvikleri blokaja uğruyor. Yabancı çalışanın kayıt altına alınması ve prim sistemine dahil edilmesi kaçınılmaz" dedi.

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            Emekçiye CHP zulmü
            Haberler Ekonomi Aileye 6 adımda koruma: Evlenenlere de müjde!
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