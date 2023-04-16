Seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı hem ailenin korunması, hem ailenin kurulması hem de dezavantajlı kesimlerin destekl enmesini sağlayacak. Altı adımda yürüyecek sistem şu ana hatlardan oluşuyor:
1- AİLELERE GELİR DESTEĞİ:
Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek.
2- HER AiLEYE EN AZ BİR SİGORTALI:
Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak. Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak.
3- EV KADININA PRİM DESTEĞİ:
İsteğe bağlı sigorta yaptıracak olan ev kadınlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Yılda 12 bin lirayı geçen destek sayesinde kadınlar kolay emekli olabilecek. Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.
4- ANNELERE ESNEK EMEKLİLİK:
Çocuk sahibi olan ev kadınları prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek.