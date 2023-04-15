Avrupa yollarına çıktı! Togg Viyana'da

Çavuşoğlu, şehirdeki bütün görüşmelere Togg'la giderken, Viyana'daki Türk Büyükelçiliği önünde görüntülenen otomobile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Bakan Çavuşoğlu da "Togg'un Viyana'ya geldiği günden bu yana Avusturyalıların çok ilgi gösterdiklerini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur" diye konuştu. Türkiye'nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA'ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımıza (Togg'a) Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var" dedi.

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