Antalya’ya turist akını: 1 milyon turiste geçen yıldan önce ulaşarak rekora imza attı

YERLİ YATIRIMCININ FİNANSAL VARLIĞI 15.7 TRİLYONU AŞTI

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 15.7 trilyon lirayı geçti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), hazırladığı Finansal Piyasa Özet Verileri'ne göre, yılın ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 1 trilyon 297 milyar lira (yüzde 9) arttı. 2022 sonunda 14 trilyon 428 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, Mart sonu itibarıyla 15 trilyon 725 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları son 1 yılda yüzde 71 büyüdü.

TL MEVDUAT BAŞI ÇEKTİ

TSPB verilerine göre, ilk çeyrekte yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış Kur Korumalı Mevduat ve TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yıl sonu itibarıyla 4 trilyon 631 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 23.2 artarak 5 trilyon 704 milyar liraya çıktı. Döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise yüzde 2 düşüşle 3 trilyon 517 milyar liraya geriledi. Söz konusu dönemde yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yatırımcı sayısındaki rekor artışa rağmen Borsa İstanbul'daki düşüşün etkisiyle geriledi. 2022 sonunda 1 trilyon 836 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, ilk çeyrekte yüzde 10.4 düşüşle 1 trilyon 645 milyar liraya geriledi. Pay senedi varlıkları ilk çeyrekteki düşüşe rağmen yıllık bazda yüzde 153.2 arttı.

REKOR BÜYÜME

TSPB verileri, yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin ilk çeyrekte katlanarak arttığını ortaya koydu. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 3 ayda 451 bin artarak 4 milyon 234 binle rekor düzeye ulaştı. Bu yatırımcıların 4.2 milyonu yerli bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerindeki varlıkları yüzde 13.2 artarak 3.5 trilyon liraya yaklaştı. Yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları 907.1 milyar, özel sektör eurobond varlıkları 8.8 yükselişle 243.7 milyar liraya çıktı.



8 HALKA ARZLA 9.4 MİLYARLIK KAYNAK

Yerli yatırımcıların pay senedi piyasası başta olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilgisindeki artışa paralel olarak şirketlerin halka arzlara ilgisi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemde 8 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar dolayısıyla şirketlere 9.4 milyar lira kaynak sağlandı.

BEKARA EV VERMEYENE 10 BİN LİRA CEZA

Çalışmak için gittiği şehirde ev kiralamak isteyen genç kadın, emlakçının "Biz sadece aracıyız, bekara ev vermiyoruz, ev sahibinin isteği bu yönde. Ev sahibi aile istiyor" cevabıyla sarsıldı. Aldığı cevap karşısında şok olan vatandaşın başvurduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçı ve ev sahibi karıkocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmetti. Kurum, bekara ev vermeyen emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı.



31 BİN 600 SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS- 2023/5) açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc. osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.



DSİ'YE BİN 727 İŞÇİ ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere bin 727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSİ'nin merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda bin 727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.



517 GAZİ YAKINI ATANDI VE ŞEHİT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "2022'den itibaren 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için kamuda istihdam sağladık. Yeni atamayla 48 bin 556 kişiye ulaştık" bilgisini verdi. Atama sonuçları, "https:// sosyalatama.aile. gov.tr/" internet adresinden öğrenilebilecek.