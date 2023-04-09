Ramazan Bayramı'na 30 Milyar liralık ekonomi!

Ramazan Bayramı'na iki hafta kala çarşı-pazar hareketlenmeye başladı. Turizmden gıdaya, ulaşımdan perakendeye hemen her sektör hazırlıklarını tamamladı.
Hem soğuk giden havalar hem tatilin kısa süreli olması hem de fiyatların önceki yıllara göre artması bu yıl tatil ve seyahat hareketini bir miktar sınırlandırırken, kısa süreli bayram tatilinde memleketin daha çok öne çıkacağı vurgulanıyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl 30 milyar TL'lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Marketten kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcından tekstil mağazalarına, kuaförden berbere bütün esnaf bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl bayramın hafta sonuna geliyor olması nedeniyle biz seyahatlerin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bu durumda insanlar evlerine daha çok alışveriş yapıyorlar. Bu da esnafın işlerine ciddi katkı sağlıyor. Bu bayram 30 milyar TL'ye yakın bir ekonominin oluşacağını düşünüyoruz" dedi.