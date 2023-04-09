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    Ramazan Bayramı'na 30 Milyar liralık ekonomi!

    Ramazan ayı ile birlikte canlanan alışverişe şimdi de bayram dopingi geliyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı’nın bu yıl 30 milyar TL’lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor. Ancak otel, bilet ve tatlı fiyatları el yakıyor.

    Çarşı pazarda bayram hareketi!

    Ramazan Bayramı'na iki hafta kala çarşı-pazar hareketlenmeye başladı. Turizmden gıdaya, ulaşımdan perakendeye hemen her sektör hazırlıklarını tamamladı.

    Hem soğuk giden havalar hem tatilin kısa süreli olması hem de fiyatların önceki yıllara göre artması bu yıl tatil ve seyahat hareketini bir miktar sınırlandırırken, kısa süreli bayram tatilinde memleketin daha çok öne çıkacağı vurgulanıyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl 30 milyar TL'lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor.

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Marketten kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcından tekstil mağazalarına, kuaförden berbere bütün esnaf bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl bayramın hafta sonuna geliyor olması nedeniyle biz seyahatlerin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bu durumda insanlar evlerine daha çok alışveriş yapıyorlar. Bu da esnafın işlerine ciddi katkı sağlıyor. Bu bayram 30 milyar TL'ye yakın bir ekonominin oluşacağını düşünüyoruz" dedi.

        TURİZM SAKİN
        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayram rezervasyonlarının son dakikaya kaldığını söyledi. "Antalya'da otellerin bayram doluluklarının yüzde 70'lerde olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Hala boş ver var. Sanırım son dakikalarda bu yıl artış olacak" ifadelerini kullandı. Ramazan ayı ile birlikte canlanan alışverişe şimdi de bayram dopingi geliyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl 30 milyar TL'lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor. Ancak otel, bilet ve tatlı fiyatları el yakıyor.

        GECELİK 3 BİN TL
        Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, ağırlıklı olarak 2 gece 3 günlük paketlerin satıldığını söyledi. Sabırlıoğlu, Antalya'da gecelik oda fiyatlarının 2 bin TL'den başladığını, Kapadokya'da 1.500-3 bin TL arasında olduğunu söyledi.


        5 MİLYON SEYAHAT
        Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl memleket seyahatlerinin daha çok öne çıkacağını belirterek, "1 milyon 200 bin de uçak bileti satılır. 500 bine yakında tren bileti satışı olur. Yani yaklaşık 5 milyon bir seyahat hareketi olur. Ortalama bilet fiyatını 400 TL. Uçakta ise 1000 TL. Bayramda toplam 2.7 milyar TL seyehat cirosu oluşur" diye konuştu.

            BAKLAVA 450 TL'Yİ BULUYOR
            Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "Sadece bayram dönemi için 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz" dedi.

            Yıldırım, "İyi bir fıstıklı baklavanın kilogramı 400- 450 TL, cevizli baklava ise 300-350 TL arasında değişiyor. Ancak 150 TL'ye de baklava var" diye konuştu. (Özlem Aktay)

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            Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı'na 30 Milyar liralık ekonomi!
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