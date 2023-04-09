Ramazan Bayramı'na 30 Milyar liralık ekonomi!

Hem soğuk giden havalar hem tatilin kısa süreli olması hem de fiyatların önceki yıllara göre artması bu yıl tatil ve seyahat hareketini bir miktar sınırlandırırken, kısa süreli bayram tatilinde memleketin daha çok öne çıkacağı vurgulanıyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl 30 milyar TL'lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor.