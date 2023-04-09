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    Milli Gurur TOGG yollara çıkıyor!

    Yerli ve milli gurur TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden sevkiyat süreci hız kesmeden devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli ekonomi haberleri...

    Sevkiyat sürüyor!

    TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden sevkiyat sürecine ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Togg´un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde sevkiyatların devam ettiği görüldü.

    İlk teslimatların yapıldığı Togg'un siparişleri sırasıyla yola çıkardığı görülüyor. Togg'un sosyal medya hasabından paylaşılan görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görülüyor. Otomobiller Türkiye'nin değişik bölgelerine yola çıkıyor. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı.

    35 YILLIK GAZIMIZ HAZIR
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak "35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz" dedi. Karadeniz gazının mayıs ayında evlerde kullanılacağını da açıklayan Dönmez "Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak" diye konuştu.

        KOZA'DAN YENİ ALTIN REZERVI
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, altın arama çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı.Yapılan keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermeye başlaması bekleniyor. Söz konusu altın rezerv Kayseri'de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek.

        YANIK: 89 MİLYON ÜRÜN DAĞITTIK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin ilk gününden itibaren 3 bin 259 ASYA personeli ve 574 araçla depremzedelerin yaralarını saraya çalıştıklarını belirterek, "64 kalemde yaklaşık bugüne kadar 89 milyon adet ürün dağıtmışız. Bugüne dek deprem bölgesinde 3 milyon 270 bin adet battaniye dağıtmışız. 1 milyondan fazla yatak ve yorgan, 2 milyon 700 bin gıda kolisi dağıtmışız ve önümüzdeki süreçte de özellikle ramazan boyunca da dahil olmak üzere bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz" dedi.


        ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI TAMAM

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanarak hak sahiplerinin isimleri belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov. tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


            GENÇLERE 84 BIN LİRA HARÇLIK
            Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere de 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı. Buna göre, iş başı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

            KİMLER KATILIYOR?
            Altı aylık program süresince gençler aylık 8506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek. Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak. Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor. İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163,59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245,38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.


            7 MİLYON RUS GELİYOR

            Geçen sene 5,5 milyon Rus turistin ziyaret ettiği Türkiye, bu yıl 7 milyon Rus turist ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye, hazirandan itibaren Rusya'dan her gün 171 uçak gelmesini bekliyor. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, yaz döneminde Rusya'dan Türkiye'ye günde 171, haftada 1150-1200 sefer gerçekleştireceğini, bunun 750'sinin Rus hava yolu şirketleri, 400 seferin de Türk havayolu şirketleri tarafından yapılacağını belirterek bu durumda turist sayısının 7 milyonu bulacağını söyledi. Geçen yıl yazın Rus ve Türk hava yolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ile 850 sefer yapılmıştı.

            KAPADOKYA'YA İLGİ ARTIYOR

            Türkıye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini mart ayında 168 bin 223 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 52 bin 101 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken, Zelve ören yerini 41 bin 908 kişi, Kaymaklı yeraltı şehrini 23 bin 241 yerli ve yabancı turist gezdi.

                DEPREMZEDEYE İSTİHDAM ÖNCELİĞİ
                Vodafone, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması için harekete geçti. Buna göre, önümüzdeki bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor.

                KIŞ LASTIĞİ BİTTİ
                Türkiye genelinde araçlarda Kış Lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erdi. Oto lastik tamircisi Ümit Balta, yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın hem yakıt tüketimini artırdığını hem de aracı yorduğunu belirtti.

                MÜCEVHERDEN 1.6 MILYAR DOLAR
                Türkiye'nin ilk çeyrekte mücevher sektöründeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artarak 1 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, "Şu ana kadarki ihracat rakamlarımız yıllık hedeflerimizi yakalama hatta geçeceğimizi gösteriyor" dedi.

                BEBEKLER TEHLİKEDE
                Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, başta bebek ürünleri olmak üzere çeşitli firmalarıla ilgili şikayetleri değerlendirdi. Hassas ciltlere sahip bebeklere yönelik reklamlarda aldatıcı ifadelerin bulunduğunun belirtildiği kararda, "Dalin yenidoğan ıslak pamuk havlu" isimli ürünün tanıtımında yer alan "Sls, sles ve sülfat içermez. Sentetik lif içermez" ifadelerinin ispatına ilişkin belgelerin yetersiz kaldığını belitildi. Bakanlık ilgili firmaya 347 bin 128 lira ceza kesip reklamı yasakladı. Hijyen malzemelerinde yer alan "Sles" maddesi göz ve deri hasarına yol açtığı gibi kafa derisinde dökülmelere, yaralara ve saç hasarlarına da sebep oluyor. (Barış ŞİMŞEK)

                    AKINCI MEZUN ETTİ
                    Baykar tarafından Bayraktar AKINCI eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Kırgız kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi. AKINCI 8. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinde toplam 96 kursiyer mezun oldu.

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                    EYT’lilere aylık farkı
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