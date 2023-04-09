Milli Gurur TOGG yollara çıkıyor!

İlk teslimatların yapıldığı Togg'un siparişleri sırasıyla yola çıkardığı görülüyor. Togg'un sosyal medya hasabından paylaşılan görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görülüyor. Otomobiller Türkiye'nin değişik bölgelerine yola çıkıyor. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı.
35 YILLIK GAZIMIZ HAZIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak "35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz" dedi. Karadeniz gazının mayıs ayında evlerde kullanılacağını da açıklayan Dönmez "Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak" diye konuştu.