Milli Gurur TOGG yollara çıkıyor!



GENÇLERE 84 BIN LİRA HARÇLIK

Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere de 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı. Buna göre, iş başı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

KİMLER KATILIYOR?

Altı aylık program süresince gençler aylık 8506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek. Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak. Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor. İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163,59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245,38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.