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    EYT'liler dikkat: SGK tarafından fark ödemesi yatırılıyor!

    Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan EYT’lilere SGK tarafından fark ödemesi yatırılıyor. Peki fark ödemesi nasıl görülüp alınacak? İşlemleri henüz tamamlanmayanlara ne zaman ödeme yapılacak? İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’lilere aylık farkı

    Emeklilik başvurusu yapan EYT'liler için aylık bağlama çalışmaları sürüyor. Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlara ilk ödemeleri yapılıyor.

    Maaş farkları EYT'lilerin seçtikleri bankalara yatırılıyor.

    ✔ Maaş farkı hangi dönem için veriliyor? EYT'lilerin emekli aylığı ayın 1'inde bağlanıyor. Aylık ödemeleri ise yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerine ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Ayın 1'i ile maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi söz konusu oluyor.

        ✔Fark hesabı nasıl yapılıyor? Tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olana da 27 günlük fark yatırılıyor. Fark hesabı yapılırken ek ödeme dahil aylık kazanç 30'a bölünüyor.

        Çıkan tutar fark verilecek gün sayısıyla çarpılıyor. Örneğin; en düşük emekli aylığı ödemesi olan 7 bin 500 lirayı alacak emekliye, 16 günlük fark alacaksa 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira verilecek.

        ✔Aylık bağlama işlemi henüz tamamlanmamışsa ne olacak? Henüz emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanmamış olanlar işlem bittiğinde ödemesini alacak. Burada bir hak kaybı olmayacak.


            ✔Fark ödemesinin alınacağı nasıl öğrenilecek? Bu ödemenin bankaya yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet'ten 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden kontrol edilebilecek. Burada ödemesi görülenler, emeklilik başvurusu sırasında seçtiği bankaya giderek kimlik numarasıyla aylık farkını alabilecek. Burada bir gün sınırı bulunmuyor. İstenilen günde gidilip alınabiliyor.

            ✔Haftaya hangi ödemeler yatırılacak? Emekli aylığı bağlanma işlemleri tamamlanmış kişilere peşin emekli aylığı ödemesi ve Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Bu ödemeler normalde ayın 17'si ile 28'i arasında yapılacaktı.

            Ancak bayram nedeniyle ödemeler erkene çekildi. Örneğin; tahsis numarasının son rakamına göre emekli aylığı ödeme günü 17 Nisan olanlar erken ödeme nedeniyle 14 Nisan'da emekli aylığını alacak.

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            EYT’lilere aylık farkı
            Haberler Ekonomi EYT'liler dikkat: SGK tarafından fark ödemesi yatırılıyor!
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