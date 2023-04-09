EYT'liler dikkat: SGK tarafından fark ödemesi yatırılıyor!

✔ Maaş farkı hangi dönem için veriliyor? EYT'lilerin emekli aylığı ayın 1'inde bağlanıyor. Aylık ödemeleri ise yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerine ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Ayın 1'i ile maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi söz konusu oluyor.