Çalışan sayısına göre indirim: Bağ-kur’lunun prim yükü düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafın sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

ATO DA TALEP ETTİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bakan Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı. Ziyarette Bağ- Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini isteyen

Baran, taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

SSK'YLA EŞİT PRİM

Bakan Bilgin de bu konuda çalışma içerisinde olduklarını söyledi. 4B kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirten Bilgin, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini aktardı. Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak. Hazal ATEŞ