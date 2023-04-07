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    • Ekonomi
    • 07.04.2023 15:36
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    • 07.04.2023 15:36
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    Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

    Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

    Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 268 milyon 568 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    Çiftçilere aktarılacak ödemenin detaylarıysa şöyle:

    "Fındık alan bazlı gelir desteği 845 milyon 133 bin 986 lira. Yaş çay desteği 379 milyon 492 bin 146 lira. Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 641 bin 987 lira. Bombus arısı kullanım desteği 18 milyon 261 bin 600 lira. Damızlık ana arı desteği ise 38 bin 700 lira."

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    Haberler Ekonomi Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
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