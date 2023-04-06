BES güvenli liman! Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek: Sektörü güçlendiren bir adım

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması ve 18 yaş altının da kapsam alanına alınmasının yanı sıra deprem gibi etkilere karşı alınan çevik düzenlemeler sektördeki canlılığı artırdı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES, sahip olduğu teknolojik altyapının yanı sıra uzman kadrolarıyla da değişen şartlara karşı hızlı uyum sağlamayı başarıyor. Çalkantılı zamanların güvenli limanı olabilmek kadar kazanımları koruyarak ileriye taşıyabilme kapasitesi de gerekiyor" dedi.



18 YAŞ DİNAMİZM GETİRDİ

18 yaş altının BES'e dahil edilmesiyle birlikte ailelerin çocuklarının geleceği için BES'e yöneldiğini vurgulayan Sincek, "Geçen seneki atılımla birlikte BES ve OKS toplamında yaklaşık 25 milyon kişilik çalışan nüfusun 15 milyonuna ulaşır hale geldik. 18 yaş altı uygulaması da sektöre ivme kazandıran ürünlerden biri haline dönüştü. Yılda yaklaşık 1.5 milyon yeni sözleşme üreten seviyelere geldik" dedi. Yüzde 30'luk devlet katkısının değerinin bu yıl daha çok öne çıktığını kaydeden Sincek, BES fonlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Hisse senedi içerikli fonlar sene başından beri malum nominal getiri anlamında zorlanıyor bu sene. Altın tarafında hem onstaki artış hem de dövizdeki artışla beraber bu kapsamdaki fonlar daha iyi bir performans gösteriyor. Bu yıl da enflasyon üzerinde bir getiri olacağını umuyoruz."



KREDİ İMKANI DA ÖNEMLİ

Son olarak BES katılımcısına getirilen avantajlı kredi imkânının da sektörü güçlendiren bir adım olduğunu aktaran Sincek, BES'teki birikimlerin banka kredilerinde teminat olarak gösterilebilmesine olanak tanıyan yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: "Sektörümüz genelinde 8 milyondan fazla katılımcımız böylece tüketici kredilerine daha kolay ve daha avantajlı fiyatlarla erişim imkânı yakalayacak. BES katılımcıları, 28 Eylül 2023 itibarıyla BES'teki birikimlerini bankalara alacağın devri yoluyla teminat göstererek kredi kullanma imkânı bulacak. Böylelikle katılımcılar hem acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve hem de BES'te kazandıkları hak ve birikimlerini koruyabilecek. Öte yandan bankalar tarafından kredilerde sunulacak avantajlı fiyatların hem emeklilik sektörünün hem de bankaların yeni müşteri edinimine katkı sağlaması da söz konusu olacaktır. Dolayısıyla uzun süredir beklenen bu adımla BES'in daha da güçlendiğini söyleyebiliriz."

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