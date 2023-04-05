Ev sahiplerinin yeni oyunu! Ya enflasyon farkını öde ya da evi boşalt

KİRACIYI TEHDİT EDİYORLAR

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek için her yolu denediğini belirterek, "Son dönemde en çok geçmiş dönem enflasyon farkını istiyorlar. Eğer kiracı enflasyon oranında zam yapmadıysa ev sahibi alacaklı davası açıyor. Bu yönde emsal karar olduğu için de kazanıyor. Bazı kiracılar arayıp 'Ev sahibim enflasyon farkı hesabı yapıp, bir de buna geçmiş dönem faizini de eklemiş. Benden 50 bin, 100 bin istiyor' diyor. Bazı kiracılar bu tehditler karşısında evi tahliye ediyor" dedi.