Bakan Bilgin: EYT’lilerin ne aylık ne de ikramiyede hak kaybı olmayacak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasası kapsamında başvuruların 1,5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bilgin, emeklilik işlemlerinin depremzedelere öncelikli olmak üzere başvurusu sırasına göre tamamlandığını belirterek, "EYT'liler Nisan'da aylık almaya başlayacak, en geç Mayıs'ta tamamlanacak" dedi. Bakan Bilgin, aylık, ikramiyede bir hak kaybının söz konusu olmayacağını vurguladı. Bilgin şöyle devam etti: Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında aylığını alacak. Ortalama her ay normalde 35 bin civarında kişiye aylık bağlanıyordu. Şu anda işlemi tamamlanan 250 binden fazla. Nisan 15'ine kadar çoğu yetişecek. Bağlandığı gün aylıklarını alacaklar. Para yok, Temmuz, Ağustos'ta yatacak diye bir şey yok. İkramiyeler bayramdan önce ödenecek. Devletimiz kaynağını ayırmıştır. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Türk devleti üretim, ihracat, ekonomik politikalarıyla ayakta duran bir devlettir. EYT'de prim tartışma konusu değil. Daha az prim vererek emeklilik mümkün değil.



TOPLU PARA MÜJDESİ

EYT'nin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 1.5 milyonu geçti. EYT'liler ilk aylıklarını, zamlı bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını bu ay alacak. En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'linin hesabına Nisan'da bayram ikramiyesiyle birlikte 9 bin 500 lira yatarken, 9-10 bin lira banka promosyonuyla birlikte eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak. EYT'li olup yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiğini düşündüğümüzde de bu tutar 28 bin liraya çıkacak. EYT başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayan SSK, Bağ-Kur emeklileri Nisan ayı itibariyle ilk emekli aylığını alacak.

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