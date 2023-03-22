Trilyon dolarlık iflas faturası

ABD'de SVB ile başlayan, Avrupa'da Credit Suisse ile devam eden ve beraberinde onlarca bankayı zor duruma düşüren bankacılık krizinin faturası çok ağır oldu. Bankalara doğrudan yapılan destekler, açılan krediler, silinen tahviller ve bankaların birbirlerini korumak için ayırdığı kaynakları da katınca fatura trilyon dolara kadar dayanıyor.



DOĞRUDAN 400 MİLYAR $

Sadece ABD'de bankacılık sektörüne şimdiye kadar 400 milyar dolardan fazla doğrudan destek aktarıldı. Buna ilave olarak bankalar birbirlerini kurtarmak için de adımlar attı. ABD'de 11 büyük banka krizin salgın gibi büyümesini engellemek için First Republic Bank'a kaynak aktardı. Hatta SVB krizinde HSBC İngiltere operasyonlarını kurtarmak için 2 milyar dolarlık bir taahhüdün altına girdi.



1 AYLIK DÜŞÜŞ 460 MİLYAR $

Yüzde 60'lara varan oranda düşüş yaşayan krizdeki Credit Suisse gibi bankalar sektörün piyasa değerini de hiç olmadığı kadar hızlı eritti. ABD, Avrupa ve Japon bankalar yalnızca Mart ayında şimdiye kadar yaklaşık 460 milyar dolar piyasa değeri kaybetti.





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