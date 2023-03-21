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    Dönüşüm desteğine ‘uzlaşma’ ayarı! İşte 10 soruda kentsel dönüşüm paketi

    Kentsel dönüşüm kredisi için binanın anlaşmayla tahliyesi şart olacak. Tüm daireler kredi alabilecek. Kiracılar da krediden yararlanabilecek...

    Dönüşüm desteğine ‘uzlaşma’ ayarı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Paketi"nin detaylarına 10 soruya verdiği cevaplarla açıklık getirdi:



    Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
    1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
    Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.



    Kiracılar yararlanabilecek mi?
    En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
    Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?
    Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.



        İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?
        İlk daire için 0.79; diğeri için 0.89 oranla kredi verilecek.
        İşyerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?
        İşyeri için 1.10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alınabilecek.



        Kaç yıl vade yapılacak?
        Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.
        Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?
        Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz/kâr payı destekli kredi için başvuru yapılabilecek.



        Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?
        Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.
        15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?
        Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.



            BAŞVURULAR BU HAFTA
            Kentsel dönüşüm finansman paketine başvurular bu hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da katılımı bekleniyor. Başvuru konut ya da işyerinin yıkımından itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

            KURA HEYECANI
            'İlk İş Yerim' 2. etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 işyeri için yapılacak. İstanbul'da 50 bin hak sahibi için süren 'İlk Evim' kura çekimi 19 Nisan'da bitecek.

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            Haberler Ekonomi Dönüşüm desteğine ‘uzlaşma’ ayarı! İşte 10 soruda kentsel dönüşüm paketi
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