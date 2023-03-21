Dönüşüm desteğine ‘uzlaşma’ ayarı! İşte 10 soruda kentsel dönüşüm paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Paketi"nin detaylarına 10 soruya verdiği cevaplarla açıklık getirdi:
Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.
Kiracılar yararlanabilecek mi?
En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?
Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.