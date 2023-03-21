Dönüşüm desteğine ‘uzlaşma’ ayarı! İşte 10 soruda kentsel dönüşüm paketi





BAŞVURULAR BU HAFTA

Kentsel dönüşüm finansman paketine başvurular bu hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da katılımı bekleniyor. Başvuru konut ya da işyerinin yıkımından itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.



KURA HEYECANI

'İlk İş Yerim' 2. etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 işyeri için yapılacak. İstanbul'da 50 bin hak sahibi için süren 'İlk Evim' kura çekimi 19 Nisan'da bitecek.

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