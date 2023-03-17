Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, 17 Mart'tan itibaren kafileler halinde gelmeye başlayacak İngiliz turist sayının bu yıl 1.5 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, erken rezervasyonların ve bölgeye gelecek uçak sayılarının sezonun güzel geçeceğinin göstergesi olduğunu belirterek, "İngiltere'den Dalaman Havalimanı'na şu an için 1 milyon 280 bin İngiliz turist koltuk ayırmış durumda" dedi. Marmaris'teki bir otelin Genel Müdürü Cihan Baykara ise "Erken açılış geç kapanmayı otelci, esnaf, acenteci, havayolu şirketi olarak yapabildiğimiz sürece, sezon daha da uzayacak. Kışın bile turistlerin geleceğini göreceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 17.03.2023 Gazete
Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye İngiliz turist akını
Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, 17 Mart'tan itibaren kafileler halinde gelmeye başlayacak İngiliz turist sayının bu yıl 1.5 milyona ulaşması bekleniyor.
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