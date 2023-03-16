Geçici işçiye kadro! Düzenleme Meclis'te

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak" dedi. Düzenlemenin şu anda Meclis'te olduğunu belirten Bilgin, "Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır" diye konuştu..
ÖNCE EN KIDEMLİLER
Bilgin, teklifin içeriğine yönelik de "Devlette norm kadrolar var, bir de geçici işçiler var. Devletin, norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik. Şart; çalışma süresi, en kıdemli olanlar alınsın" bilgisini verdi. "Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bilgin, şöyle konuştu: "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasına ilişkin detaylar belli oldu. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvurular 16 Mart- 22 Mart tarihleri arasında alınacak. Kuralar ise 14 Nisan'da çekilecek.
YA İMARSIZ ÇIK'ARSA'
Deprem endişesi arsalara talebi artırdı. Özellikle İstanbullular Trakya bölgesine yöneldi. Bölgede arsalara talep yüzde 200'e varan oranda arttı. Bu ilgi nedeniyle fiyatlarda hareketlilik yaşanırken; uzmanlar, yatırımcılara, 'alacağı arsanın imar durumunu mutlaka belediyelerden sormaları, kayıtlı emlakçılar ile çalışmaları ve abartılmış fiyatlardan uzak durmaları' çağrısında bulundu. Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini dile getirerek, şu uyarıları yaptı: "İlanların hemen hepsinde 'konteyner, prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler var. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız. Alıcılar, almak istediği gayrimenkulü önce belediyeden araştırmalı."