Geçici işçiye kadro! Düzenleme Meclis'te





ÖĞRENCİLER İÇİN TABLET KAMPANYASI

BAYKAR, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için 10 bin tablet bağışlayarak yeni bir kampanyaya öncülük ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın vatandaşların ve kurumların katılımı için çağrıda bulunduğu kampanya kapsamında bağışlanacak tabletler, sınavlara girecek afetzede öğrencilere dağıtılacak. Selçuk Bayraktar, "Tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" derken; THY de bu kampanyaya 5 bin tablet bağışlayacağını duyurdu.



174 BİN ÇOCUĞA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla Mart'ta 582 milyon 692 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını söyledi. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını söyledi.

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