ABD'deki kriz nedeniyle yatırımcı güvenli liman olan altına koştu





DÖNÜŞÜME GÜÇLÜ MODEL

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik bakanlıkları, kentsel dönüşüm için 'Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli'ni hayata geçiriyor. Bu model ile 3 ayrı yaklaşım geliştirildi. Birinci modelde, konut üreticisiyle anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırılacak. İkinci modelde, konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlanacak. Üçüncü modelle Türkiye'ye 'kiralık konut üreticisi' kavramı kazandırılarak, üretilen konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutarları kamu tarafından belirlenecek.



2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 0.69 FAİZLİ KREDİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bakanlıkların kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli hazırlığında olduğunu belirterek, konutunu dönüştürmek isteyen her İstanbullunun, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 faizle kredi kullanabileceğini söyledi.



DEPREM BÖLGESİNDE GIDA DENETİMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görevlendirilen 1084 uzman personelle 19 bin 910 gıda denetimi gerçekleştirdi. Gıda depolarında 4 bin 404, ekmek üretim yerlerinde 6 bin 330, yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlerde 3 bin 439, yemek üretim yerlerinde (mobil mutfaklar dahil) 5 bin 5, yardım tırlarında 608, ihbar ve şikayetler çerçevesinde 124 denetim gerçekleştirildi.



TMO ÇİFTÇİDEN 142 BİN TON ÜRÜN ALDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden 142 bin ton ürün aldığını duyurdu. Kirişci, "Üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



FAHİŞ KİRAYA REKABET SORUŞTURMASI AÇILDI

Rekabet Kurumu, depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar verdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor. Rekabet Kurumu yetkilileri, vatandaşlar bakımından mağduriyet oluştuğunu belirterek, "Sorumlular hakkında en ağır yaptırım uygulanacak" dedi.

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