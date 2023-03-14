Deprem korkusu İstanbul’un en zengin bölgesi Boğaziçi’ni de sardı!

48 bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler, herkesin yüreğine korku tohumları ekti. Deprem korkusu, zengin-fakir ayırmadı. İstanbullular olası deprem beklentisi nedeniyle 'evim güvenli mi?' sorusuna cevap aramaya başlarken, aynı endişe megakentin en değerli bölgesi olan Boğaziçi'ni de sardı. Yalılarda yaşayan zengin ailelerin gündemi de 'deprem' oldu. Kimi yalısına güvenirken, kimi yeni yer bakmaya başladı, kimi de önlemini aldı.
'ZEMİN ETÜDÜ OLMALI'
İş insanı ve mimar Feryal Gülman, daha önce yol yalısını sattığını belirterek, "Bu yapı çok sağlamdı. Çünkü yol yalıları genelde kayaların üzerinde yer alıyor. Ancak deniz yalıları açısından risk bulunuyor. Binalar ne kadar sağlam olsa da zemin etüdü yapılması lazım. Bu da o deniz yalıları açısından son derece zor. İmar yasasının da bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
HER ODAYA ÇANTA VE DÜDÜK
Vanıköy'de yalıda yaşayan Derin Mermerci, "Kulağımdan babamın 'Yangında en tehlikeli, depremde en güvenli yer yalı' sözü gitmiyor. Çünkü tek katlı ve ahşap bir binada oturuyoruz. Ancak depreme nerede yakalanacağımız belli değil" dedi. Yalılarının sağlam olup olmadığına yönelik bir rapor için başvuruda bulunmayacağını belirten Mermerci, şöyle konuştu: "Çünkü daha riskli evlerde oturan binlerce insan var. Rapor için sıra olduğunu bildiğimden kimseyi oyalamak istemiyorum. Bireysel önlemler aldım. Her odamızda deprem çantası, düdük ve sular duruyor."