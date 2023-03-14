Deprem korkusu İstanbul’un en zengin bölgesi Boğaziçi’ni de sardı!





HER ODAYA ÇANTA VE DÜDÜK

Vanıköy'de yalıda yaşayan Derin Mermerci, "Kulağımdan babamın 'Yangında en tehlikeli, depremde en güvenli yer yalı' sözü gitmiyor. Çünkü tek katlı ve ahşap bir binada oturuyoruz. Ancak depreme nerede yakalanacağımız belli değil" dedi. Yalılarının sağlam olup olmadığına yönelik bir rapor için başvuruda bulunmayacağını belirten Mermerci, şöyle konuştu: "Çünkü daha riskli evlerde oturan binlerce insan var. Rapor için sıra olduğunu bildiğimden kimseyi oyalamak istemiyorum. Bireysel önlemler aldım. Her odamızda deprem çantası, düdük ve sular duruyor."