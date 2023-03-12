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    • Ekonomi
    • 13.03.2023 09:25
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    • 13.03.2023 09:26
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    TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023! İL İL LİSTE: Aksaray, Ankara, İzmir... İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    TOKİ İlk İş Yerim kuraları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri deprem felaketi nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan yeni açıklamayla birlikte kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Bu kapsamda konut ve arsa kura çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Bir süredir iş yeri kuraları bekleniyordu. İşte il il iş yeri kura takvimi...

    TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023!

    Konut ve arsa kuralarının tekrar başlamasının ardından iş yeri kura tarihleri de belli oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralar ertelenmişti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurdu. Peki İş Yerim kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023! İL İL LİSTE: Aksaray, Ankara, İzmir...

    İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla "İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

    Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.

    İL İL TOKİ İLK İŞ YERİM KURA TARİHLERİ 2023

    15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede "İlk İş Yerim" kuraları şu illerde çekilecek:

    15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

    15 Mart 2023: Konya Meram 308

    15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

    15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

    15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

    15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

        15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

        15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

        15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

        15 Mart 2023: Konya Çumra 25

        15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

        15 Mart 2023: Trabzon Of 286

        15 Mart 2023: Van Edremit 275
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        Haberler Ekonomi TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023! İL İL LİSTE: Aksaray, Ankara, İzmir... İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
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