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    Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen işçiyi kovan şirketi mahkeme haksız bulundu

    Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen işçiyi kovan şirketi mahkeme haksız bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Emekliye işe iade

    Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.

    İSTİNAFA MÜRACAAT ETTİ
    Davacı emekli işçi; işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi. Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; şöyle denildi: "İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde olup emekliliği gelmesine rağmen çalışanların bulunduğunu belirtilmiştir. Davanın kabulu doğrudur."



    SİLİKON VADİSİ'NDE İFLAS ŞOKU
    Amerika'da Silikon Vadisi'nin en önemli bankalarından "Silicon Valley Bank" battı. ABD'nin en büyük 16. bankası olan SVB'nın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. SVB'ye sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandı. Bankanın batışında mevduat artmasına rağmen parayı yanlış değerlendirme etkili oldu. SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması sonrası hisse fiyatı yüzde 60 değer kaybetmişti.

    ALTIN FİYATI YÜKSELDİ
    Panik havasıyla banka müşterileri iki günde 42 milyar dolarlık mevduat çekti, banka geçici olarak kapatıldı. Bankanın iflasının ardından altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın fiyatı yüzde 2'nin üzerinde artışla dün 1870 dolara yükseldi. 7 Mart'ta Powell'ın konuşması sonrasında 1102 TL'ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, 1140 TL'ye kadar yükseldi.



    TOGG SATIŞA ÇIKIYOR
    Sanayi Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, "Türkiye otomotivde Avrupa'nın 4. dünyanın 14. büyük üreticisi. Bu hafta Allah'ın izniyle Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Bu sadece bir otomobil yolculuğu değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu" dedi.



        ADIM ADIM YAPI TESPİTİ
        11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremleri sonrası yurt genelinde riskli yapı tespitlerine yönelik ilgi arttı. İşte riskli yapı tespitinin nasıl yapılabileceğine yönelik 7 adım.
        TESPİTİ KİM YAPIYOR?
        Binanın riskli olup olmadığının tespiti, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarca yapılıyor. Bu şirketlere csb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.
        BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?
        Yapı tespit başvurusu, www. kentseldonusum.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor.
        RAPOR NEREYE GİDİYOR?
        Riskli yapı raporu, belediyeye sunuluyor ve incelemeye alınıyor.
        RİSKLİ BİNA YIKILIR MI?
        Riskli olduğu tespit edilen konutların güçlendirilmesi ya da yıktırılması mecburi.
        KAÇ GÜNDE YIKILIR?
        Riskli yapıların, maliklere verilen 60 günlük süre zarfında yıktırılması gerekiyor.
        KARARA İTİRAZ VAR MI?
        Yeni uygulamalara maliklerin 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilecek. Kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri diğer maliklere satılacak.
        KİRA YARDIMI VAR MI?
        Çevre, Şehircilik Bakanlığı kira yardımı veya anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriyor. Murathan YILDIRIM

        DÖNÜŞÜME FINANSAL DESTEK
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek 3 yeni finansman modeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, şunları kaydetti: "Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız" Üçüncü modelin de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yönelik olduğuna işaret eden Nebati, "Bu modelle ülkemize 'kiralık konut üreticisi' kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını artırmayı hedefliyoruz. Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kira tutarları ve artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır. Böylece, makul seviyelerin çok ötesinde artan kira enflasyonunu dizginleyeceğiz" dedi.

        TOKİ'NIN SIRRI KALIP SİSTEMİNDE
        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ evlerinin depremde yıkılmamasının sebeplerini anlatırken, "Tünel kalıp sistemi, taşıyıcı elemanlarının fazlalığı sebebiyle yapıya dayanıklılık katıyor" dedi. Önceliklerinin yatay mimari olduğunu belirten Bulut, bina temellerine gelen yükün azaltılmasının önemine dikkat çekerek, "Tünel kalıp dediğimiz sisteminin yanında konvansiyonel dediğimiz çerçeve sistemi kolon, kiriş sisteminin de kullanıldığı yerler var. Tünel kalıp sisteminde de çerçeve sisteminde de radye temelden vazgeçmiyoruz." dedi.

        DSİ 2 MİLYON TON ENKAZ TAŞIDI
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon ton moloz ve hafriyat taşıdı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin: "Bundan sonraki süreçte kurumumuz tarafından 2 milyon ton daha enkaz taşınacağını tahmin ediyoruz. Toplamda 4 milyon ton enkazın iş makinelerimiz ve araçlarımızla taşınacağını tahmin ediyoruz" dedi.

        ESNAFA ACİL DESTEK KREDİSİ
        Deprem bölgesini ziyaret eden Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, acil destek kredisini devreye alacağız." dedi. Devletin bütün kurumlarının gayretle çalıştığını, kendilerinin de bakanlık olarak ilk günden itibaren ihtiyaç duyulan tedarik ve lojistik imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Varank, geçici barınma imkanları oluşturmanın yanı sıra bir yandan da şehirleri eski haline getirebilmek için neler yapılabileceği konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        VERGİ KAÇIRAN RADAR'A YAKALANDI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli sektör ve mükellefleri daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tespit edebilmek için geliştirdiği RADAR sistemiyle geçen yıl başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere 917 bin 475 mükellefi analize tabi tuttu. Motorlu araç alımsatımında spekülasyona sebebiyet veren 99 bin 296 bayi, galerici ve şahıs ilgili birimlere bildirildi. Gayrimenkul sektöründeki fırsatçılar da mercek altına alınırken, 26 bin 430 mükellefin incelenmesi için denetim birimlerine yönlendirildi.

        FITCH BÜYÜME BEKLİYOR
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkardı. Deprem felaketinin Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik koşullarında etkili olmasının beklendiği belirtilen raporda, 3. çeyrekte büyümenin hızlanmasının beklendiği vurgulandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin % 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.
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        Haberler Ekonomi Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen işçiyi kovan şirketi mahkeme haksız bulundu
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