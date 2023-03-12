Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen işçiyi kovan şirketi mahkeme haksız bulundu





ADIM ADIM YAPI TESPİTİ

11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremleri sonrası yurt genelinde riskli yapı tespitlerine yönelik ilgi arttı. İşte riskli yapı tespitinin nasıl yapılabileceğine yönelik 7 adım.

TESPİTİ KİM YAPIYOR?

Binanın riskli olup olmadığının tespiti, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarca yapılıyor. Bu şirketlere csb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Yapı tespit başvurusu, www. kentseldonusum.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor.

RAPOR NEREYE GİDİYOR?

Riskli yapı raporu, belediyeye sunuluyor ve incelemeye alınıyor.

RİSKLİ BİNA YIKILIR MI?

Riskli olduğu tespit edilen konutların güçlendirilmesi ya da yıktırılması mecburi.

KAÇ GÜNDE YIKILIR?

Riskli yapıların, maliklere verilen 60 günlük süre zarfında yıktırılması gerekiyor.

KARARA İTİRAZ VAR MI?

Yeni uygulamalara maliklerin 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilecek. Kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri diğer maliklere satılacak.

KİRA YARDIMI VAR MI?

Çevre, Şehircilik Bakanlığı kira yardımı veya anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriyor. Murathan YILDIRIM



DÖNÜŞÜME FINANSAL DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek 3 yeni finansman modeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, şunları kaydetti: "Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız" Üçüncü modelin de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yönelik olduğuna işaret eden Nebati, "Bu modelle ülkemize 'kiralık konut üreticisi' kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını artırmayı hedefliyoruz. Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kira tutarları ve artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır. Böylece, makul seviyelerin çok ötesinde artan kira enflasyonunu dizginleyeceğiz" dedi.



TOKİ'NIN SIRRI KALIP SİSTEMİNDE

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ evlerinin depremde yıkılmamasının sebeplerini anlatırken, "Tünel kalıp sistemi, taşıyıcı elemanlarının fazlalığı sebebiyle yapıya dayanıklılık katıyor" dedi. Önceliklerinin yatay mimari olduğunu belirten Bulut, bina temellerine gelen yükün azaltılmasının önemine dikkat çekerek, "Tünel kalıp dediğimiz sisteminin yanında konvansiyonel dediğimiz çerçeve sistemi kolon, kiriş sisteminin de kullanıldığı yerler var. Tünel kalıp sisteminde de çerçeve sisteminde de radye temelden vazgeçmiyoruz." dedi.



DSİ 2 MİLYON TON ENKAZ TAŞIDI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon ton moloz ve hafriyat taşıdı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin: "Bundan sonraki süreçte kurumumuz tarafından 2 milyon ton daha enkaz taşınacağını tahmin ediyoruz. Toplamda 4 milyon ton enkazın iş makinelerimiz ve araçlarımızla taşınacağını tahmin ediyoruz" dedi.



ESNAFA ACİL DESTEK KREDİSİ

Deprem bölgesini ziyaret eden Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, acil destek kredisini devreye alacağız." dedi. Devletin bütün kurumlarının gayretle çalıştığını, kendilerinin de bakanlık olarak ilk günden itibaren ihtiyaç duyulan tedarik ve lojistik imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Varank, geçici barınma imkanları oluşturmanın yanı sıra bir yandan da şehirleri eski haline getirebilmek için neler yapılabileceği konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.



VERGİ KAÇIRAN RADAR'A YAKALANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli sektör ve mükellefleri daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tespit edebilmek için geliştirdiği RADAR sistemiyle geçen yıl başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere 917 bin 475 mükellefi analize tabi tuttu. Motorlu araç alımsatımında spekülasyona sebebiyet veren 99 bin 296 bayi, galerici ve şahıs ilgili birimlere bildirildi. Gayrimenkul sektöründeki fırsatçılar da mercek altına alınırken, 26 bin 430 mükellefin incelenmesi için denetim birimlerine yönlendirildi.



FITCH BÜYÜME BEKLİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkardı. Deprem felaketinin Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik koşullarında etkili olmasının beklendiği belirtilen raporda, 3. çeyrekte büyümenin hızlanmasının beklendiği vurgulandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin % 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.