Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen işçiyi kovan şirketi mahkeme haksız bulundu

Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.
İSTİNAFA MÜRACAAT ETTİ
Davacı emekli işçi; işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi. Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; şöyle denildi: "İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde olup emekliliği gelmesine rağmen çalışanların bulunduğunu belirtilmiştir. Davanın kabulu doğrudur."
SİLİKON VADİSİ'NDE İFLAS ŞOKU
Amerika'da Silikon Vadisi'nin en önemli bankalarından "Silicon Valley Bank" battı. ABD'nin en büyük 16. bankası olan SVB'nın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. SVB'ye sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandı. Bankanın batışında mevduat artmasına rağmen parayı yanlış değerlendirme etkili oldu. SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması sonrası hisse fiyatı yüzde 60 değer kaybetmişti.
ALTIN FİYATI YÜKSELDİ
Panik havasıyla banka müşterileri iki günde 42 milyar dolarlık mevduat çekti, banka geçici olarak kapatıldı. Bankanın iflasının ardından altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın fiyatı yüzde 2'nin üzerinde artışla dün 1870 dolara yükseldi. 7 Mart'ta Powell'ın konuşması sonrasında 1102 TL'ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, 1140 TL'ye kadar yükseldi.
TOGG SATIŞA ÇIKIYOR
Sanayi Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, "Türkiye otomotivde Avrupa'nın 4. dünyanın 14. büyük üreticisi. Bu hafta Allah'ın izniyle Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Bu sadece bir otomobil yolculuğu değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu" dedi.