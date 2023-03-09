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    • Ekonomi
    • 09.03.2023 17:40
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    • 09.03.2023 17:41
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    BDDK'dan flaş karar! Bankaların net döviz pozisyonununda üst sınır yükseldi

    Son dakika haberleri... BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı. BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

    BDDK’dan flaş karar! Üst sınır yükseldi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

    BDDK açıklamasına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.

    ARALIK AYINDA YÜZDE 5'E ÇEKİLMİŞTİ
    BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

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    Haberler Ekonomi BDDK'dan flaş karar! Bankaların net döviz pozisyonununda üst sınır yükseldi
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