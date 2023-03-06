İşten çıkış-giriş işlemine kolaylık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için 'emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle' tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak. Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yapılarak aynı iş yerinde aralıksız çalışmaya devam edilebilecek.
Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren, yarın yeniden aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.
Hazal ATEŞ
TÜBİTAK'TAN KOBİ'LERE ÇAĞRI
TÜBİTAK, depremlerden etkilenen 11 ildeki KOBİ düzeyindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi için, 'TEKNOÇABA ' sloganıyla, '2023-Deprem Bölgesi' özel çağrısı hazırladı. 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için bütçe sınırı konulmazken, bin 507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için proje başına en fazla 1.2 milyon lira destek sağlanacak. Söz konusu çağrılar, sadece deprem bölgesinde yerleşik kuruluşlar için 27 Aralık'a kadar sürekli başvuruya açık olacak.
THY'DEN İADE HAKKI
TÜRK Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs tarihine kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
11 İLDE ÜRETİM SEFERBERLİĞİ
DEPREMİN ardından hasar tespit, enkaz kaldırma ve vatandaşın yaralarını sarma çalışmaları devam ederken, ülkenin gıda ambarı olan 11 ilde üretim seferberliği başlatılacak. Deprem bölgesindeki çiftçinin ihtiyaç duyacağı traktörden pulluğa kadar her türlü üretim aracı tedarik edilerek üretimin devamlılığı sağlanacak. Tarım Bakanlığı desteklerini artırarak sürdürürken, Tarım Kredi de çiftçinin ürününü Kooperatif Marketlerde satışa çıkarıyor.
Rana BÜYÜKTAŞ
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için 'emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle' tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak. Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yapılarak aynı iş yerinde aralıksız çalışmaya devam edilebilecek.
Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren, yarın yeniden aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.
Hazal ATEŞ
TÜBİTAK'TAN KOBİ'LERE ÇAĞRI
TÜBİTAK, depremlerden etkilenen 11 ildeki KOBİ düzeyindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi için, 'TEKNOÇABA ' sloganıyla, '2023-Deprem Bölgesi' özel çağrısı hazırladı. 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için bütçe sınırı konulmazken, bin 507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için proje başına en fazla 1.2 milyon lira destek sağlanacak. Söz konusu çağrılar, sadece deprem bölgesinde yerleşik kuruluşlar için 27 Aralık'a kadar sürekli başvuruya açık olacak.
THY'DEN İADE HAKKI
TÜRK Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs tarihine kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
11 İLDE ÜRETİM SEFERBERLİĞİ
DEPREMİN ardından hasar tespit, enkaz kaldırma ve vatandaşın yaralarını sarma çalışmaları devam ederken, ülkenin gıda ambarı olan 11 ilde üretim seferberliği başlatılacak. Deprem bölgesindeki çiftçinin ihtiyaç duyacağı traktörden pulluğa kadar her türlü üretim aracı tedarik edilerek üretimin devamlılığı sağlanacak. Tarım Bakanlığı desteklerini artırarak sürdürürken, Tarım Kredi de çiftçinin ürününü Kooperatif Marketlerde satışa çıkarıyor.
Rana BÜYÜKTAŞ