Sigortadan 20 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, depremden etkilenen illerdeki Zorunlu Deprem Sigortası ortalamalarının yüzde 49 olduğunu söyledi. Bu oranın konut sigortalarında yüzde 21, kaskoda yüzde 17 olduğunu ifade eden Benli, "Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar lira civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz. İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar liranın üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. Benli, söz konusu 20 milyar liraya DASK tazminat ödemelerinin dahil olmadığını da dile getirdi.
MÜSİAD'DAN KONTEYNER KENT
AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş Elbistan'da inşa edilen MÜSİAD Konteyner Kenti'nin ilk etabı tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği konteyner kentte, vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak tefrişatlı konteyner yapılar, idari ve sosyal alanlar da bulunuyor. MÜSİAD Konteyner Kenti'nin konteyner ve altyapı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtilirken; inşaat halindeki diğer etapların da kısa sürede tamamlanarak, depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.
GELİRLER İÇİN BEYAN ZAMANI
GEÇEN yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı. Gerçek kişiler tarafından 2022'de elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti de bu tarihe kadar yatırılacak. Deprem bölgesindeki mükellefler ise beyannamelerini 15 Ağustos'a kadar verilebilecek, tahakkuk edecek vergilerini ise 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Geliri sadece ücret, kira gelirinden oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
BORÇLUYA YENİ SÜRE GELİYOR
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 'Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasını öngören 11 maddelik düzenlemenin çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yapılandırma kanun teklifine deprem bölgesine dönük düzenlemeler ekleyeceklerini aktaran Elitaş, "Depremzedeler Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Yapılandırmaya eklenecek bir diğer düzenleme ile deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak. Ayrıca deprem bölgesindeki insanların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek; örneğin motorlu taşıtlar vergisi gibi, göçük altında kalan araçlar gibi" dedi. Yapılandırmada son başvurunun 31 Mayıs'a, ilk taksit süresinin 30 Haziran'a uzatılması planlanıyor.
MÜSİAD'DAN KONTEYNER KENT
AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş Elbistan'da inşa edilen MÜSİAD Konteyner Kenti'nin ilk etabı tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği konteyner kentte, vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak tefrişatlı konteyner yapılar, idari ve sosyal alanlar da bulunuyor. MÜSİAD Konteyner Kenti'nin konteyner ve altyapı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtilirken; inşaat halindeki diğer etapların da kısa sürede tamamlanarak, depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.
GELİRLER İÇİN BEYAN ZAMANI
GEÇEN yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı. Gerçek kişiler tarafından 2022'de elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti de bu tarihe kadar yatırılacak. Deprem bölgesindeki mükellefler ise beyannamelerini 15 Ağustos'a kadar verilebilecek, tahakkuk edecek vergilerini ise 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Geliri sadece ücret, kira gelirinden oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
BORÇLUYA YENİ SÜRE GELİYOR
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 'Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasını öngören 11 maddelik düzenlemenin çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yapılandırma kanun teklifine deprem bölgesine dönük düzenlemeler ekleyeceklerini aktaran Elitaş, "Depremzedeler Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Yapılandırmaya eklenecek bir diğer düzenleme ile deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak. Ayrıca deprem bölgesindeki insanların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek; örneğin motorlu taşıtlar vergisi gibi, göçük altında kalan araçlar gibi" dedi. Yapılandırmada son başvurunun 31 Mayıs'a, ilk taksit süresinin 30 Haziran'a uzatılması planlanıyor.